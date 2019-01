Jorge Simão deixa de ser treinador do Boavista

O Boavista anunciou neste sábado que Jorge Simão deixou de ser o treinador da equipa “axadrezada”. Em comunicado, o conselho de administração da SAD do Boavista dava a conhecer o acordo alcançado com o técnico para a sua saída do cargo.

“O conselho de administração da Boavista Futebol Clube, Futebol SAD solicitou, hoje, uma reunião com o treinador Jorge Simão, tendo ficado acertada a saída deste do comando técnico da nossa equipa profissional de futebol. O CA da SAD não quer deixar de sublinhar a postura elevada e digna de Jorge Simão”, pode ler-se no comunicado do Boavista.

Jorge Simão, de 42 anos, cumpria a segunda temporada no comando do Boavista. O técnico chegou ao clube em 2017-18, para substituir Miguel Leal, que saiu após cinco jornadas. Os “axadrezados” terminariam a época no oitavo lugar da I Liga.

Esta temporada, com Jorge Simão desde o início, o Boavista segue em 15.º lugar no campeonato, a primeira posição acima da zona de despromoção, com quatro vitórias, quatro empates e dez derrotas em 18 jornadas. A equipa está numa série de três derrotas consecutivas na I Liga – e o próximo jogo será na Luz, frente ao Benfica.

PUB