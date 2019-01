Imprensa saudita noticia que Jorge Jesus está de saída do Al Hilal

A informação está a ser avançada pela imprensa saudita e ainda não está confirmada. De acordo com a publicação akhbaar24, Jorge Jesus estará de saída do comando técnico do Al Hilal.

O lugar deixado vago pelo treinador português deverá ainda ser ocupado por Zoran Mamic, croata que conduziu o Al Ain à conquista de campeonato e taça dos Emiratos Árabes Unidos, na época anterior.

Ainda segundo a mesma publicação, a decisão de despedimento do treinador português terá sido comunicada a Jorge Jesus pelo príncipe Mohammed bin Faisal, presidente do Al Hilal.

Esta já não é a primeira vez que é noticiado um alegado mal-estar entre o dono do clube saudita e o treinador português. Há cerca de um mês tinha já sido noticiado uma reunião entre ambos.

No campeonato saudita, o Al-Hilal está na liderança, com 37 pontos somados em 16 jornadas: 11 vitórias, quatro empates e uma derrota. Na segunda posição segue o Al Nassr, que passou a ser comandado por Rui Vitória há poucas semanas, com 34 pontos.