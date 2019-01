Borussia Dortmund não abranda

O Borussia Dortmund não dá sinal de abrandar, tendo somado neste sábado a 15.ª vitória em 19 jornadas da Liga alemã. E a equipa de Lucien Favre fê-lo em grande estilo: recebeu e goleou o Hanôver, penúltimo classificado, por 5-1.

Com o internacional português Raphaël Guerreiro no “onze”, o Borussia adiantou-se no marcador aos 24’. O passe foi de Guerreiro, para Achraf Hakimi assinar o 1-0.

Mais golos só na segunda parte, com o Borussia a revelar-se demolidor. Marco Reus fez o 2-0 aos 60’, Mario Götze elevou o resultado para 3-0 aos 62’, e Raphaël Guerreiro marcou o 4-0 aos 67’.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os visitantes ainda conseguiriam reduzir a desvantagem, por intermédio de Benjamin Hadzic, mas no derradeiro minuto do tempo regulamentar o Borussia encerrou as contas com um golo de Axel Witsel.

PUB

O Borussia Dortmund elevou provisoriamente para nove pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o Bayern Munique, que no domingo defronta o Estugarda.

Também a nove pontos, o Borussia Mönchengladbach recebeu e venceu neste sábado o Augsburgo por 2-0.