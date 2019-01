Atlético de Madrid coloca pressão sobre o Barcelona

Num duelo entre as duas defesas menos batidas da Liga espanhola, o Atlético de Madrid (13 golos sofridos em 20 jogos) levou a melhor sobre o Getafe (16 golos sofridos em 20 jogos). A equipa de Diego Simeone impôs-se por 2-0 e colocou-se a dois pontos do líder Barcelona, que no domingo visita o Girona.

O resultado ficou feito durante a primeira parte, com Griezmann a inaugurar o marcador aos 27’ e Saúl Ñíguez a ampliar a vantagem do Atlético de Madrid dez minutos depois.

O Getafe, sexto classificado da Liga espanhola, lutou para contrariar a superioridade do Atlético de Madrid, mas terminaria reduzido a nove jogadores, devido às expulsões, na recta final do encontro, de Djené Dakonam e Leandro Cabrera.

Também neste sábado, o Sevilha recebeu e bateu o Levante com uma mão-cheia de golos. Wissam Ben Yedder, André Silva, Franco Vázquez, Pablo Sarabia (de penálti) e Quincy Promes construíram a goleada dos andaluzes, que igualaram provisoriamente o Real Madrid no terceiro lugar da tabela – os merengues jogam no domingo no terreno do Espanyol.

