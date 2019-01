O Sporting ganhou a Taça da Liga, mas antes o FC Porto perdeu-a

Há jogos que se ganham e outros que se perdem. E neste sábado, em Braga, antes de o Sporting ganhar a sua segunda Taça da Liga, o FC Porto perdeu-a, continuando sem ter este troféu no seu museu. Os portistas tiveram o triunfo nas mãos, mas não trancaram a porta permitindo aos “leões” ficar com a taça. Assim, um clube que começou a temporada a lamber as feridas de um dos defesos mais agitados da sua história, um emblema que trocou de treinador já com a época em pleno andamento, uma equipa que estava a perder no jogo decisivo da prova a dois minutos dos 90... venceu a taça mais mal-amada do futebol português, derrotando o FC Porto no desempate por penáltis (1-4), depois de uma igualdade a um golo no fim do período regulamentar.

O videoárbitro (VAR) voltou a ser decisivo. Depois de ter protagonizado um pequeno terramoto no futebol português com as suas intervenções (ou omissões) nas partidas das meias-finais, esta tecnologia voltou a ter um papel central no desfecho, da final. Isto porque foi com uma decisão do VAR que o Sporting viu abrirem-se as portas à conquista do troféu.

Positivo/Negativo Positivo Coates Foi o esteio da defesa sportinguista quando o FC Porto apertou na segunda parte. E nem o penálti falhado manchou a sua exibição.

Positivo Renan O penálti que defendeu neste sábado e que se junta aos que defendeu na meia-final contra o Sp. Braga, colocam o guarda-redes do Sporting entre os heróis do jogo e faz esquecer o “frango” que colocou o FC Porto em vantagem. Negativo Óliver O penálti que cometeu sobre Diaby é indesculpável numa altura em que o FC Porto tinha o jogo na mão.

Negativo Pepe Chegou no início do ano ao FC Porto mas ainda não está ao seu melhor nível. Neste sábado, protagonizou uma série de deslizes nada habituais em si.

O cronómetro marcava 88’ e o Sporting estava encostado à parede. Depois de um primeiro tempo em que os “leões” até estiveram melhores do que os portistas, a equipa de Marcel Keizer (que entre a partida da meia-final e a de ontem foi à Holanda para marcar presença no funeral do sogro) não mostrava ser capaz de reagir ao golo do FC Porto, apontado pouco tempo antes (78’) e resultado de um “frango” do seu guarda-redes.

PUB

Mas de repente, literalmente caindo do céu, uma bola pingou quase no limite da área portista, mas já no seu interior. Diaby foi à luta, Óliver também, mas o médio espanhol foi displicente na abordagem ao lance e acertou com violência na perna do avançado “leonino”. Uma jogada que o árbitro da partida não viu, apesar de estar muito perto, mas que o videoárbitro assinalou, dando a indicação a João Pinheiro para ver as imagens televisivas. O juiz da partida rectificou então a sua decisão e assinalou a grande penalidade que Bas Dost não falhou, levando a partida para o desempate nos penáltis.

Primeiro remate deu golo

Os sportinguistas fizeram uma má segunda parte, incapazes de saírem do seu meio-campo com a bola nos pés. Um cenário diferente do que tinha acontecido nos primeiros 45’, onde o jogo foi mais equilibrado com Nani, logo no início, e Bruno Fernandes, de livre, mesmo no fim, a ameaçaram — o FC Porto respondeu com um cabeceamento de André Pereira a centímetros da baliza.

A segunda parte, contudo, foi de total domínio “azul-e-branco”, um domínio, contudo, inconsequente, já que lances de golo só houve um — Felipe, após a conversão de um canto, cabeceou de cima para baixo e obrigou Renan a uma defesa muito difícil.

Os “leões” tiveram ainda que lidar com a lesão de André Pinto, forçando Keizer a colocar Petrovic no eixo da defesa, ao lado de Coates. Mais um contratempo que dificultava a reacção do Sporting. Os “leões” estavam sobre pressão e cada vez mais encostados à sua baliza. Durante toda a segunda parte, a equipa “leonina” não fez um remate à baliza adversária, pelo que o golo do FC Porto era previsível.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No único momento de desconcentração de Renan na baliza do Sporting durante esta final a quatro da Taça da Liga, o guarda-redes largou um remate de Herrera de muito longe e à figura, permitindo a recarga vitoriosa de Fernando. Faltavam 12’ para os 90 e o Sporting não mostrava capacidade para dar a volta. Sérgio Conceição fez entrar Danilo, para reforçar um pouco mais o seu sector defensivo, até que Óliver fez o FC Porto perder a Taça da Liga.

Bas Dost, no primeiro remate à baliza de Vaná na segunda parte, repôs a igualdade, levando as decisões para o desempate nos penáltis. E aí, tal como na meia-final, Renan voltou a ser decisivo ao defender o remate de Hernâni, um dos três jogadores portistas (juntamente com Militão e Felipe) a falharem, enquanto para os sportinguistas apenas Coates não acertou.