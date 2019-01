É uma festa de aniversário? É um festival? É o Salgado Faz Anos… Fest

Ter concertos na festa de aniversário não é propriamente inédito. Tanto pode acontecer com o aniversariante que convoca a banda de amigos para animar o serão, coisa amadora, quanto com o pai multimilionário que, num principado árabe, contrata Beyoncé ou Rihanna por uma batelada de dinheiro para fazer uma surpresa ao rebento. Agora, ter uma festa de aniversário que é um festival a sério, com entrada aberta ao público e selecção cuidada do alinhamento, isso já é mais raro. Não diríamos inédito porque 2019 não será ano de estreia — será o ano que se cumpre a sexta edição. A sexta edição de quê? Ora, do Salgado Faz Anos… Fest. Este sábado, dia 26 Janeiro, o Maus Hábitos, no Porto, recebe Parkinsons, Sunflowers, Julius Gabriel ou Pretu, o novo veículo criativo de Chullage, para comemorar o dito Salgado – ou seja, Luís Salgado, o programador do espaço.

Tudo começou como tudo normalmente começa em Portugal, ou seja, à volta de uma mesa. Aproximava-se a data em que Luís Salgado comemoraria um aniversário em número redondo e, entre pratos e copos, surgiu a ideia. Para celebrar a data a sério, o programador, que é também mentor dos Stereoboy, devia, em vez de uma festa, organizar um verdadeiro festival. Era só uma provocação, mas Salgado levou-a a sério e, chegada a data, houve mesmo festival no Maus Hábitos. Correu tão bem que, a partir de então, cada Janeiro é marcado no espaço pelo Salgado Faz Anos… Fest, para os quais são convidadas bandas e DJs pelas quais o organizador tem apreço há muito e outras que lhe chamaram a atenção ao longo do ano anterior.

Neste momento, é provável que muitos dos que vão passar pelos Maus Hábitos na noite de sábado não conheçam o aniversariante, mas a verdade é que a festa que carrega o seu nome já se tornou, de certa forma, independente dele. Há muita música, durante muitas horas (as portas abrem às 21h30 e fecham às 6h) e é para a ver e ouvir que o público paga os 8€ (pré-venda limitada a 200 bilhetes) ou 12€ (pré-venda e no própria dia) que custam os bilhetes.

Divididos por três palcos, o Salgado Faz Anos… Fest acolhe este ano, no Palco O Salgado, o rock’n’roll e o punk rock de Parkinsons e Sunflowers, o hip hop de Pretu (Chullage) e o disco-house (e outros grooves mais) dos MEERA. Pelo Palco Super Bock passarão alucinações rock de várias matizes, provocadas pelas Decibélicas, P A L M I E R S, Krypto, Sereias, Greengo e Solar Corona. O Palco Stockhausen, por sua vez, servirá para viajar ao som das explorações do saxofonista Julius Gabriel, para mergulhar no noise-rock das Savage Ohms, para nos confrontarmos com as patifarias sónicas de Terebentina ou para desvendar o mistério: quem será o músico apresentado como “Aquele gajo que vem sempre?” –​ pelo palco passam ainda o psicadelismo intenso do duo Talea Jacta, as caixas de ritmos, sintetizadores e canto falado dos Lonz Dale’s Fantasy e os Casio para a pista de dança do duo Vive les Cônes.

Entre tudo isto, espaço também, ao início da noite, às 22h, para o surf-rock dos O Bom, o Mau e o Azevedo na Mupi Gallery — e para apreciar as instalações de Pedro Mkk, Oupas! Design e Henrique Richard. Noite fora depois dos concertos, chegará a hora de dançar os DJ sets de Dias de Blanca (ou seja, Nuno Dias e La Flama Blanca), DJ Lynce, Paulo Cunha Martins, Sérgio Hydalgo, Gin Party Soundsystem e BENT.