Estilistas recusam vestir Bebe Rexha por não ter “tamanho de passerelle

Num vídeo partilhado no Instagram, a cantora de Me, myself, and I — a norte-americana Bebe Rexha, de 29 anos — revelou esta semana que vários estilistas se recusaram a vesti-la para os Grammys por considerarem-na "demasiado grande".

"Não gostarem do meu estilo ou da minha música é uma coisa, mas não digam que não podem vestir alguém que não veste tamanho de passerelle. Façam as mulheres gostar dos seus corpos em vez de fazerem com que as raparigas e mulheres se sintam inferiores por causa do seu tamanho. Somos lindas em qualquer tamanho! Pequenas ou grandes! E o meu rabo de tamanho 8 vai aos Grammys na mesma", escreveu Rexha na legenda do vídeo.

Depois do desabafo nas redes sociais, os estilistas Christian Siriano e Michael Costello ofereceram-se para vestir a cantora.

Para além destes designers de moda, várias celebridades escreveram mensagens de apoio à cantora — Demi Lovato, Ne-yo e as modelos Jillian Mercado e Leomie Anderson, por exemplo, condenaram a atitude dos profissionais da indústria da moda que se mostram inflexíveis perante corpos que não se inserem nos seus padrões.

Rexha não divulgou o nome dos estilistas que se recusaram a vesti-la.

A artista está nomeada para os prémios Grammy nas categorias de Artista Revelação e Melhor Performance Country por Duo ou Grupo, pela sua colaboração com o duo Florida Georgia Line em Meant to Be. Este ano, a cerimónia realiza-se a 10 de Fevereiro, em Los Angeles, nos EUA, e será apresentada pela cantora Alicia Keys, vencedora 15 Prémios Grammy.

