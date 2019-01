Luca Salvadori tinha quatro anos quando começou a desfazer as batatas para a avó fazer gnocchi. Em 2010, mudou-se de Bolonha para Lisboa e seis anos depois abriu o Il Covo, um restaurante de comida italiana em Santos. Tenta, todos os dias, “fundir” as gastronomias dos dois países: cozinhar produtos portugueses, locais e frescos, preservando as técnicas tradicionais de Itália.