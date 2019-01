PÚBLICO e Fugas conquistam prémio Escolha do Consumidor 2019

Pela sétima vez consecutiva, a marca PÚBLICO é eleita Escolha do Consumidor na categoria de Imprensa Diária. A Fugas, suplemento de viagens e lazer, online e em papel, acompanhando a edição do jornal aos sábados, ganhou pela primeira vez o prémio na categoria de Imprensa de Lazer.

O PÚBLICO e a Fugas encontram-se entre as 162 marcas premiadas - eleitas na sequência de um processo de avaliação de 934 marcas, durante o qual é verificado o grau de satisfação proporcionado aos consumidores, assim como "níveis de satisfação e intenção de compra ou recomendação".

Iniciativa da ConsumerChoice, Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, a eleição da Escolha do Consumidor, realizada anualmente desde 2012, pretende dar "a conhecer as melhores marcas em Portugal", premiando-as de acordo com a "sua performance em 2018". Segundo a organização, estiveram envolvidos "25 mil consumidores em mais de 375 mil avaliações".

No caso do PÚBLICO, foram avaliados atributos como a qualidade da informação ("não ser sensacionalista", "verídico"), a legitimidade das fontes, a credibilidade e imparcialidade, conter assuntos sobre a actualidade, a pertinência da informação, a confiança na marca e a apresentação de novidades.

No caso da Fugas: a qualidade dos artigos ("credibilidade da informação"), variedade de assuntos, artigos originais, novidades, boa divulgação do turismo e cultura, inovação dos artigos e divulgação da cultura portuguesa.

A cerimónia de entrega de prémios da Escolha do Consumidor teve lugar na quarta-feira, no Clube Ferroviário de Lisboa.