PSP fiscalizou pedreiras e pirotecnias e apreendeu explosivos

A PSP anunciou nesta sexta-feira a apreensão de material explosivo, numa fiscalização a pedreiras e pirotecnias do Norte, e o levantamento de autos de notícia por alegada proveniência ilícita de artigos pirotécnicos e armazenamento fora das condições legais.

A Polícia informou, em comunicado, que realizou uma operação de fiscalização de produtos explosivos entre o dia 17 e quinta-feira, que envolveu o Departamento de Armas e Explosivos, do Comando Metropolitano do Porto e do Comando Distrital de Vila Real.

A operação consistiu, segundo a PSP, na realização de várias acções de fiscalização em diversas pedreiras, pirotecnias e em locais de revenda de fogo-de-artifício.

No âmbito da operação foram apreendidos 55 quilos de amonóleo, 155 metros de cordão detonante de diferentes gramagens, dois quilos de pólvora, oito detonadores eléctricos, 112.500 metros de rastilho pirotécnico, 4779 ignidores pirotécnicos, 400 rolos de rastilho e 22.549 artigos pirotécnicos, de várias categorias.

Com base nas apreensões realizadas, a Polícia elaborou um auto de notícia por suspeitas de proveniência ilícita de artigos pirotécnicos e ainda três autos de notícia por contra-ordenação pelo armazenamento de produtos explosivos fora das condições legais.