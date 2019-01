SIC Notícias contrata Júdice para programa à terça-feira à noite

Depois da mudança do programa Quadratura do Círculo do canal de Carnaxide para o concorrente de Queluz de Baixo, as mudanças físicas dos estúdios e as alterações da grelha da SIC Notícias vão provocar um movimento praticamente no sentido inverso. O canal de informação de Balsemão contratou o comentador e advogado José Miguel Júdice, que esteve na TVI até Outubro, passando este a ter um programa chamado As Causas que será emitido à terça-feira à noite.

A estreia de As Causas na SIC Notícias está marcada já para a próxima terça-feira, dia 29, e no programa o também advogado e proprietário do hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra, irá analisar a actualidade do país e do mundo. Durante dois anos foi comentador na TVI24 e na TVI.

PUB

José Miguel Júdice foi militante do PSD entre o início dos anos 1980 e 2006 e chegou a ser da ala oposta a Francisco Pinto Balsemão quando o agora dono da SIC liderou o partido e chegou a primeiro-ministro. Depois de se desfiliar do PSD, Júdice aproximou-se dos socialistas e em 2007 foi mandatário da candidatura de António Costa à presidência da Câmara de Lisboa. Pelo apoio acabaria por receber a nomeação para presidir à sociedade de reabilitação ribeirinha Frente Tejo, mas acabou por desistir e nunca a exercer. Em 2016 apoiou a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa a Belém.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

Além de José Miguel Júdice, a SIC Notícias e a SIC continuarão a contar com os comentadores Luís Marques Mendes (cuja rubrica de análise de domingo passa a ser emitida mais cedo no alinhamento do Jornal da Noite para não se sobrepor à de Ricardo Araújo Pereira no Jornal das 8 da TVI), Manuela Moura Guedes (que veste a pele de Procuradora à segunda-feira à noite), mas também Francisco Louçã (que tem a rubrica Tabu na Edição da Noite da SIC Notícias à sexta-feira) e a eurodeputada socialista Ana Gomes (com um espaço de opinião no Jornal de Domingo do canal de notícias da SIC).

Na SIC Notícias mantêm-se as duplas de comentadores de partidos com ideologias opostas para a rubrica Frente-a-Frente. A SIC está a finalizar um processo de mudança da direcção de Informação das históricas instalações de Carnaxide para o edifício do Expresso, em Paço de Arcos, junto da Quinta da Fonte, que levará também a uma forma de funcionar entre as redacções da televisão e do jornal de maior proximidade e interacção.

PUB