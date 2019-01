Parlamento grego ratifica acordo que altera nome da Macedónia

Os deputados gregos ratificaram o Acordo de Prespes, que permite ao país vizinho passar a chamar-se República da Macedónia do Norte e acaba com o veto grego à adesão deste pequeno Estado balcânico à NATO e à União Europeia, pondo fim a um diferendo diplomático que dura há 27 anos.

O acordo, assinado por Atenas e Skopje em Junho, enfrentou uma forte oposição nas ruas e também da Nova Democracia, o maior partido partido de centro-direita. No entanto, Tsipras garantiu o apoio de 153 dos 300 deputados, incluindo os 145 eleitos pelo partido de esquerda Syriza, no poder desde 2015.

Os restantes oito votos vieram de deputados independentes, do centro ou de dissidentes das fileiras do ex-parceiro governamental, os Gregos Independentes (Anel) do ex-ministro da Defesa Panos Kammenos, que rompeu a coligação em 13 de Janeiro e abandonou o cargo de por discordar do Acordo de Prespes.

"Hoje estamos a escrever uma nova página nos Balcãs. O ódio do nacionalismo e do conflito está a ceder caminho à amizade, à paz e cooperação", escreveu o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, na sua conta de Twitter.

O voto de ratificação surgiu após três dias de intensos debates, destinado a terminar com quase três décadas de um contencioso que impediu a ex-república jugoslava, independente desde 1991, de aderir à NATO e à União Europeia.

Anteriores governos gregos e amplos sectores da sociedade argumentam que a utilização deste nome implicava reivindicações territoriais sobre a província do Norte da Grécia com o mesmo nome, e uma usurpação da cultura e da história da antiga Grécia.

O Parlamento macedónio tinha já ratificado o acordo sobre a mudança do nome em 11 de Janeiro, após um referendo.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, celebrou o sucesso deste acordo diplomático. "Tiveram imaginação, arriscaram-se, estiveram dispostos a sacrificar os seus interesses por um bem maior", escreveu na sua conta de Twitter. "Cumprida uma missão impossível."

