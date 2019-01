Mineiros estão a 45 centímetros de Julen

As fortes rajadas de vento que se fazem sentir no local estão a atrasar as operações de resgate, que duram há mais de 300 horas ininterruptas. Depois de as equipas de resgate efectuarem uma nova microexplosão, continuam os trabalhos para alcançar o túnel onde se acredita estar Julen, o bebé espanhol com dois anos que caiu no dia 13 de Janeiro num poço em Totalán, Málaga. Os mineiros estavam, esta sexta-feira, perto da meia-noite (hora local), apenas a 45 centímetros de chegar ao sítio onde se acredita estar o bebé.

A necessidade de efectuar microexplosões tem vindo a atrasar os trabalhos de regaste, visto que Julen está a menos de um metro de distância do local das detonações.

A Guardia Civil diz estar a "escassos centímetros" do bebé. Durante a noite, o pai da criança teve de ser assistido por uma equipa de emergência devido a uma crise de ansiedade, agora que o resgate entrou na fase mais critica.

Ao início da tarde de sexta-feira foram enviados para o local três helicópteros com material necessário para concluir a operação. As características do terreno e a dureza do solo têm dificultado os trabalhos de perfuração do túnel vertical de 60 metros, que está ser construído paralelamente ao buraco onde está a criança.

A perfuração da galeria é a parte mais delicada de todo o resgate. Os membros da equipa à frente dos trabalhos estão a usar um laser para impedir os meios de comunicação de captar imagens.

Dificuldades técnicas já motivaram vários atrasos nas operações. Depois de as autoridades terem perfurado, na madrugada de terça-feira, um túnel vertical com 60 metros de profundidade paralelo ao poço, esperava-se que faltassem apenas quatro metros para chegar a Julen. A equipa depois procedeu ao entubamento do túnel vertical para evitar que o terreno cedesse e para que a estrutura metálica com os mineiros da equipa de resgate conseguisse passar. No entanto, ainda na terça-feira, os técnicos foram obrigados a retirar os tubos (depois de estes terem ficado presos ao atingir os 40 metros devido à irregularidade das paredes e dureza das rochas) e a perfurar novamente o túnel vertical de forma a alargá-lo.

Estes trabalhos prosseguiram durante o dia de quarta-feira. Apesar de a equipa de mineiros estar pronta para avançar a qualquer momento, novos obstáculos foram surgindo. Uma saliência encontrada no fundo do túnel vertical obrigou a equipa a reunir esforços para reduzir o diâmetro do próprio tubo de revestimento, segundo o jornal espanhol El País.

Na fase final do resgate, os mineiros da Brigada de Salvação, vinda das Astúrias, desceram o túnel vertical através de uma estrutura metálica e escavaram manualmente uma galeria horizontal de quatro metros para chegar ao poço onde estava Julen.

Ángel García Vidal, coordenador das operações de resgate, tinha previsto que estes trabalhos, que classificou como uma "obra de engenharia humanitária", demorassem, no máximo, 24 horas. A equipa de oito mineiros escavou os quatro metros restantes por turnos (de entre uma a duas horas) com recurso a equipamentos como pás e martelos pneumáticos.

Na terça-feira, um juiz de instrução de Málaga abriu uma investigação para averiguar as circunstâncias exactas em que Julen caiu no poço.

O menino de dois anos foi dado como desaparecido a 13 de Janeiro, depois de cair num poço na serra de Totalán. Posteriores análises de ADN a cabelo encontrado no poço confirmaram que Julen estava mesmo preso naquele local.