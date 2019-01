Senado norte-americano chumba duas moções para acabar com o shutdown

O shutdown governamental vai prosseguir nos Estados Unidos. Esta quinta-feira, os membros do Senado norte-americano não conseguiram chegar a acordo e duas moções para retomar o financiamento da administração pública — uma do lado republicano e outra do partido democrata — não receberam votos suficientes. A paralisação já se prolonga há mais de um mês e não parece fim à vista.

PUB

Não se esperava outro desfecho nas votações desta sexta-feira, tornando-se claro ao longo do debate que nenhum partido aprovaria as propostas adversárias. A moção dos republicanos incluía cinco mil milhões de dólares para financiar a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Meia centena de congressistas votaram a favor, aquém dos 60 votos necessários, e 47 pronunciaram-se contra.

PUB

Do lado dos democratas — que propunham o fim do shutdown até, pelo menos, 8 de Fevereiro — a proposta recebeu 52 votos favoráveis, com a oposição de 44 senadores, novamente aquém dos 60 votos necessários.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi dado sobretudo um mau sinal para Donald Trump, já que a proposta republicana recebeu apenas um voto democrata (em sentido inverso, seis congressistas republicanos votaram favoravelmente a proposta dos democratas), sublinhando a improbabilidade de um acordo entre os dois partidos a curto prazo.

A votação marcou o 34.º dia de paralisação governamental, na mesma semana em que centenas de milhares de funcionários públicos voltam a não receber salário. Muitos vivem situações dramáticas, obrigados a vender bens pessoais para conseguirem pagar as contas e suprir necessidades básicas como a alimentação e a saúde.

PUB