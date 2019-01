Um concurso “deserto” subiu a parada: há mais 251 mil euros para as escadas rolantes e elevador de Miragaia

Rui Moreira tinha anunciado há dias que o concurso para os percursos pedonais e ligações mecanizadas de Miragaia ficara “deserto”. E deixava para breve a repetição do processo. Esta sexta, a empresa municipal GO Porto revelou que o novo concurso para a ligação entre a cota alta e a cota baixa de Miragaia foi publicado em Diário da República na segunda-feira. A “estimativa preliminar de custo da obra é superior a 800 mil euros”, informam, um valor que supera em 251 mil euros o inicialmente previsto. O prazo de execução é de “aproximadamente nove meses”, o que é também um acréscimo de três meses.

Há quase dois anos, em Março de 2017, a Câmara do Porto lançou um concurso de ideias para a concepção dos percursos e cerca de quatro meses depois anunciava a proposta conjunta dos gabinetes portuenses depA e Pablo Pita (Pablo Rebelo e Pedro Pita) como a seleccionada. Os arquitectos optaram por instalar dois elevadores – um a ligar os jardins do Palácio de Crista à Rua da Restauração, com uma paragem intermédia, e outro entre os armazéns em Miragaia e a fonte do Jardim das Virtudes, e vice-versa. E deixar os restantes percursos para escadas rolantes.

A ideia do executivo de Rui Moreira era dar alternativas de locomoção à população envelhecida de Miragaia, oferecer novas respostas aos turistas e melhorar as condições de segurança para quem quer fazer a pé o percurso entre as cotas baixas e altas da cidade e tem hoje de subir íngremes, antigos e às vezes pouco frequentados degraus.

No novo concurso para a execução da obra, os critérios de adjudicação contemplam uma “ponderação de 60% para o preço e de 40% para o prazo da empreitada". E as propostas podem ser entregues até às 17h do dia 23 de Fevereiro, em formato electrónico na plataforma electrónica de compras públicas, onde estão disponíveis as peças do concurso.

A primeira intervenção, informa a autarquia, compreende três núcleos: um correspondente à zona das Escadas das Sereias, outro à área das Escadas do Monte dos Judeus e zonas adjacentes, e o terceiro relativo à zona circundante das Ruas do Cidral de Cima e do Cidral de Baixo.

Por fazer continuam as escadas rolantes entre a Estação de São Bento e a Batalha, anunciadas no mesmo dia em que o primeiro concurso para as ligações entre as cotas baixa e alta da cidade foi comunicado, numa reunião de câmara. Na altura, a vereadora Cristina Pimentel dizia ser Cristina Pimentel, “perfeitamente” exequível ter a obra pronta até ao final do ano.