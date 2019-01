Colectivo quer reunir memórias do Miradouro de Santa Catarina

O Laboratório de Estudos Urbanos, um colectivo fundado por alunos do doutoramento em Estudos Urbanos do ISCTE e FCSH, e o movimento "Libertem o Adamastor", lançou um apelo através do Facebook para que enviem vídeos e fotografias que “envolvam as memórias de toda a gente que já passou pelo miradouro”. O objectivo passa por compilar um vídeo das diferentes vivências do local e partilhá-lo nas redes sociais.

O Miradouro de Santa Catarina, também conhecida como Adamastor, foi encerrado em Julho, depois de a câmara de Lisboa ter anunciado que o miradouro iria ser sujeito a obras e passaria a ter vedação e horários de acesso.

A decisão do executivo municipal provocou reacções contraditórias, com um grupo de moradores a congratular a decisão devido à falta de higiene urbana e insegurança do local. Em resposta, foi criado o grupo “Libertem o Adamastor”, dinamizado por um grupo de cidadãos que acusava a autarquia de querer ‘privatizar o miradouro’.

Os ficheiros podem ser enviados para a página de Facebook do Laboratório de Estudos Urbanos ou para o email do colectivo até ao final de Janeiro, devendo incluir o nome e a data do registo.