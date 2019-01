Uber Eats lança o "primeiro restaurante virtual" português

A aplicação Uber Eats, variação da Uber dedicada à reserva e entrega de refeições, anunciou uma parceria com o chef Olivier para criar um conceito de restaurante que apenas existe na aplicação. Nasce o Savage, promovido como "o primeiro restaurante virtual em Portugal" e já "disponível exclusivamente" na aplicação para entregas no centro de Lisboa.

PUB

O conceito do Savage passa por oferecer "receitas descontraídas", um "menu prático, informal", com opções para "comer com a mão e partilhar". Esperem-se, resumem, "interpretações da cozinha do mundo inteiro, sempre com a assinatura de Olivier".

PUB

É assim que na ementa surgem burritos ("com 400g", versões vegetarianas - o Veggie Baby - ou muito pelo contrário - ATEC, com trufas e carne de vaca wagyu), tacos (Fish Frenzy ou Porkies) e sushi rolls (com um "twist"). Nas sobremesas, apostam-se em criações com nomes de baptismo que podem surpreender (bom exemplo: "Popcorn n Choc Crunchy Bomb Sticky Taco").

PUB

O chef Olivier (o homem por trás de projectos como Olivier Avenida, KOB, Guilty, Yakuza, Petit Palais), citado em comunicado, sublinha que decidiu aceitar este "desafio" num "momento em que os restaurantes virtuais começam a mudar o paradigma do segmento de entrega de refeições". Para o Savage, desenvolveu um "conceito prático e actual, com um menu baseado em ingredientes e misturas originais e inusitadas”, resume.

Foto Chef Olivier Pedro Cunha

Como qualquer restaurante, tem horário bem definido: aceita pedidos das 12h às 24h de domingo a quinta-feira; das 12h às 2h à sexta e ao sábado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os preços variam entre 9 e 13,50 euros para menus - há tacos a 4 euros, sushi rolls a 8 euros ou sobremesa a 3,50 euros.

Quanto a tempos de entrega, esta sexta-feira, por volta das 12h30, num primeiro acesso à app, rondavam os 35-45 minutos.

PUB