Sete ideias para sair esta semana

Ligados à kora

Lisboa - Fábrica do Braço de Prata

Dia 26 de Janeiro

Neste festival, o palco é da kora. Os encantos do instrumento tradicional da África Ocidental, uma espécie de harpa de 21 cordas, são o fio condutor de um cartaz que celebra a música, sem esquecer o folclore, a oralidade e a cultura africana. A edição de estreia do Kora Fest ocupa as várias salas da Fábrica do Braço de Prata com concertos, workshops, storytelling, um documentário e uma ementa a condizer. Num programa dedilhado por mestres de música e palavra, estão nomes como Braima Galissá, Djumbai Jazz, Kora Orchestra, Kula & Yagum Project, Selekta Tupimambo ou Mbye Ebrima. A ideia é, nas palavras deste último, "mostrar que a conexão com este som é física mas também espiritual".

Horário: sábado, às 18h (workshop) e 22h (concertos).

Bilhetes a 5€ (workshops + storytelling); 7,50€ (concertos) e 10€ (passe)

Foto Miguel Manso

À caça

Macedo de Cavaleiros - Parque Municipal de Exposições

Até 27 de Janeiro

As 23 edições da Feira da Caça e Turismo de Macedo de Cavaleiros fazem do certame uma das mais importantes tradições do género a nível nacional. Na centena e meia de expositores presentes, há de tudo o que respeita ao sector: dos artigos de caça e pesca ao artesanato, passando pela gastronomia, animação, espectáculos de falcoaria e caça a cavalo, tiro com arco e besta, exposição de espécies cinegéticas, palestras, seminários e informação turística. A oferta não fica limitada ao recinto da feira: pela cidade passam encontros de caçadores, corridas de galgos, caminhadas, passeios, provas de BTT e montarias ao javali. Em simultâneo, e para completar o cardápio, decorrem a XXV Festa dos Caçadores do Norte e a Rota Gastronómica do Javali, que passa pelas mesas de 16 restaurantes da região.

Horário: sexta e sábado, das 10h às 24h; domingo, das 10h às 20h.

Bilhetes a 1€

Foto DR

De pitéu em pitéu

Santiago do Cacém

De 25 de Janeiro a 3 de Fevereiro

Por terras de Santiago do Cacém, é a enguia que tempera os sabores. O quinto Festival da Enguia da Lagoa de Santo André volta a servir a iguaria, que vem com o carimbo de produto único e de excelência por ser pescado numa área de reserva natural. À espera dos visitantes, numa dezena de restaurantes locais, estão pratos variados que unem a tradição à criatividade e onde se encontra o pitéu frito, grelhado, à bulhão pato, em ensopado, caldeirada, cataplana, açorda e escabeche. Para completar a experiência e promover a ligação à terra, há um colóquio sobre a valorização dos recursos da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha (29 de Janeiro, às 14h30, na Biblioteca Municipal Manuel José) e uma visita guiada à Costa de Santo André (31 de Janeiro, às 10h, mediante inscrição em [email protected]).

Nos restaurantes A Cascalheira, A Charrua, Café Snack-Bar A Palmeira, Chez Daniel, Copacabana, Faz-te Esperto, Martins, O Gatinho, Quinta do Giz, Ti Lena Restaurante & Casa do Gin.

Foto "Mary e a Flor da Feiticeira"

Cinema com lugares ao colo

Porto - Teatro Rivoli, Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Casa das Artes e Reitoria da Universidade do Porto

De 29 de Janeiro a 3 de Fevereiro

"A pequena Mary vai parar a Endor, uma escola de magia. Mas há coisas estranhas a acontecer e Mary tem de provar ser capaz de enfrentar os desafios colocados a uma aprendiz de feiticeira." Assim reza a história de Mary e a Flor da Feiticeira, animação assinada pelo japonês Hiromasa Yonebayashi, em destaque no cartaz do IndieJúnior Allianz - III Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto (exibição marcada para 2 de Fevereiro, às 18h, na Casa das Artes). Com O Lugar como tema, esta edição estende-se a novos espaços da cidade, traz oficinas e "agarra" também nos bebés com a nova secção Cinema de Colo. Na tela são exibidos quase 50 filmes recentes, num programa que volta a dar lugar aos clássicos da infância, com o regresso da secção O Meu Primeiro Filme: as escolhas deste ano recaem sobre Tempos Modernos de Charles Chaplin, Os Salteadores da Arca Perdida de Steven Spielberg e História Interminável de Wolfgang Petersen.

Horário: terça a sexta, a partir das 10h; sábado e domingo, a partir das 10h30.

Bilhetes de 3,50€ a 4€/sessão. Cinema de Colo gratuito. Programa completo disponível em www.indiejunior.com.

Foto Bireswar Sen

Postais dos Himalaias

Lisboa - Museu do Oriente

Até 31 de Março

Em Reflexões: Homem e Natureza estão reunidas 77 pinturas do artista indiano Bireswar Sen (1897-1974) que têm como tema os Himalaias e como suporte cartões de pequenas dimensões. A exposição baseia-se na colecção da Galeria Nacional de Arte Moderna da Índia e está organizada em quatro núcleos: A Magnificência da Natureza, Exploradores, Espaços do Sagrado e O Ritmo da Vida. A curadoria é assinada pela galeria e pelo Indian Council for Cultural Relations.

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h (sexta até às 22h).

Bilhetes a 6€

Foto Adriano Miranda

Read my lips...

Lisboa - Praça de Touros do Campo Pequeno

De 31 de Janeiro a 3 de Fevereiro

… temos O Chocolate em Lisboa, outra vez. Dos bombons recheados ao chocolate quente, dos crepes e bolos à pastelaria fina, dos brigadeiros aos macarons, dos vinhos aos chás, frutas e especiarias. Tudo o que é feito com chocolate e a ele se liga tem lugar marcado neste evento que, à sexta edição e com cerca de 60 expositores, mantém o sabor e a missão de dar a conhecer o que de melhor se faz na área, das marcas de maior prestígio aos projectos artesanais. As atracções não ficam pelo palato: há sessões de choco cooking com mestres de renome (como Francisco Siopa, Fabian Nguyen ou Rui Menezes), o Concurso ADN do Pasteleiro (que distingue os jovens talentos), workshops, exposição de esculturas de chocolate de Eduardo Cerqueira e Trabalhar o Chocolate Diferente, uma oficina para crianças com síndrome de Down. Para adoçar a boca aos gulosos deste tempo, há ainda um espaço para posar e tirar fotografias numa cadeira-trono ao estilo Guerra dos Tronos feita, claro está, com chocolate.

Horário: quinta a domingo, das 10h30 às 21h30 (no último dia encerra às 21h).

Bilhetes a 4€. Grátis para menores de 11 anos

Foto Nelson Garrido

Ilustres sanduíches

Vila Nova de Gaia - Cais de Gaia

De 31 de Janeiro a 3 de Fevereiro

O Festival da Francesinha volta a instalar-se na margem do rio Douro, com vista para a zona histórica do Porto. E se o cenário está no ADN de um dos pratos-símbolo da Invicta, a variedade das propostas vem provar o crescente interesse na especialidade e a conquista de fãs dentro e fora de portas. Da receita tradicional com bife, fiambre, salsicha e linguiça, às versões mais contemporâneas que incluem gambas e, até, opções vegetarianas. Com muito queijo derretido, molho picante, ovo estrelado e batatas fritas. A ementa serve (quase) todos os gostos.

Horário: quinta, das 18h às 24h; sexta a domingo, das 12h às 24h.

Entrada livre

