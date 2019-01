Ryanair passa a ter apenas uma ligação diária entre Porto e Lisboa

A Ryanair vai passar a ter apenas uma ligação diária entre Porto e Lisboa a partir de 1 Abril logo após o início da temporada de Verão do sector aéreo (o chamado Verão IATA, que começa a 31 de Março e que dura até ao final de Outubro). Nessa altura, deixará de ser possível uma viagem de ida e volta entre as duas cidades, no mesmo dia, através da transportadora aérea irlandesa de baixo custo.

A notícia de que a Ryanair vai reduzir os voos foi adiantada esta sexta-feira pelo Dinheiro Vivo, não tendo a transportadora aérea dado explicações ou informado sobre o que fará quando chegar o novo horário de Inverno.

Contactada pelo PÚBLICO, a empresa disse apenas que os horários de Verão para os aeroportos de Lisboa e do Porto já estavam à venda no seu site, que essa era a programação que tinha de momento, mas que “há sempre novidades”, dando como exemplo a nova rota Faro-Bordéus.

Feitas as simulações no site, é possível constatar que, neste momento, há três ligações a uma segunda-feira (com início no Porto logo de manhã, e que terminam com uma chegada a Lisboa à noite), mas que em Maio, por exemplo, já só há uma ligação no mesmo dia de semana (fica o voo do Porto de Lisboa logo de manhã cedo, e que regressa ao Porto pouco depois).

Em termos semanais, passará a haver seis ligações, uma por cada dia da semana com excepção aos sábados, momento em que não haverá nenhum voo disponível, de acordo com as simulações do PÚBLICO no site da empresa.

A partir de 2016, a TAP avançou com a sua estratégia da “ponte aérea” entre Lisboa e Porto. Neste momento, a TAP tem 13 voos diários, de hora a hora.

Desde Janeiro, a “ponte aérea” passou a ser feita totalmente com aviões Airbus, a jacto. Isto porque a chegada de dois novos Airbus 321 libertou outros dois aviões Airbus 319 e 320 já existentes na frota para a ligação Porto-Lisboa.

Actualmente, só a TAP e a Ryanair asseguram ligações aéreas entre as duas cidades.