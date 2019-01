Produção eólica diária bate recorde e abastece 61% do consumo nacional

A produção eólica em Portugal bateu um recorde diário em 23 de Janeiro, com 101,9 GWh, acima dos 99,6 GWh do anterior máximo de 11 de Março de 2018, informou hoje a REN - Redes Energéticas Nacionais.

Em comunicado, a gestora da rede eléctrica nacional adianta que "a produção eólica verificada correspondeu a 61% do consumo diário (167 GWh - gigawatts por hora), colocando Portugal à frente da Europa em 'share' de energia desta origem", tendo cerca de 13% (24 GWH) da produção nacional sido exportada para Espanha.

Este foi também um dia de recorde em Espanha, com a produção eólica a atingir os 367.697 MWh, um incremento de 0,6% face ao anterior máximo histórico, representando 43,2% do consumo diário, refere a empresa liderada por Rodrigo Costa. Ainda segundo a REN, estão instalados nas centrais eólicas 5.150 MW, que em média abastecem cerca de 25% do consumo nacional.

Em 2018, a produção renovável abasteceu 52% do consumo nacional, mais saldo exportador, repartida pela eólica e hidroeléctrica, ambas com 23%, biomassa com 5% e fotovoltaica com 1,5%.

