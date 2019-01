Défice público diminuiu 475 milhões de euros em 2018

O défice público registou, no total de 2018, uma redução de 475 milhões de euros face ao ano anterior, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

O saldo negativo foi de 2083 milhões de euros, um valor que corresponde aproximadamente a 1% do PIB.

Os dados divulgados pelas Finanças são apresentados em contabilidade pública, uma metodologia que apresenta diferenças relativamente à metodologia utilizada para o cálculo do défice público reportado a Bruxelas, a contabilidade nacional.

Para já, não são apresentados dados para o valor do défice em contabilidade nacional, que apenas será anunciado oficialmente no final de Março pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No entanto, já há sinais de que o défice possa ter ficado abaixo da meta definida pelo Governo. Em Outubro, quando apresentou o Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019), o Governo estimou que o défice público em 2018 ficaria em 0,7%. Mas, já em Dezembro, o ministro das Finanças afirmou que o resultado poderia ser melhor. “Vamos ficar com certeza dentro do grau de cumprimento dos objectivos que tínhamos estabelecido e vamos ficar, com muita probabilidade, abaixo dos 0,7% - ligeiramente abaixo”, disse Mário Centeno em declarações à agência Lusa.

Os dados em contabilidade pública agora divulgados mostram que a redução registada no défice face a 2017 se deve ao facto de o crescimento da receita (5,7%) ter sido superior ao crescimento da despesa (4,5%).

A receita fiscal cresceu 4,9%, com o IRS a subir 5,6%, o IVA 4,1% e o IRC 10,2%. As Finanças afirmam que “a evolução positiva da receita fiscal, apesar da redução das taxas de IRS e da manutenção das principais taxas de imposto, reflecte o bom momento da economia portuguesa”. E a receita de contribuições para a Segurança Social aumentou 7,6%, "em resultado do forte crescimento do emprego", dizem as Finanças.

Do lado da despesa, as Finanças apontam como principais explicações para o crescimento de 4,5% o "forte aumento" da despesa do Sistema Nacional de Saúde (de 4,9%, contra os 3,1% previstos inicialmente no OE), pelo crescimento "elevado" do investimento público (de 17,1% caso se exclua a despesa com PPP) e pelas despesas com prestações sociais, que aumentaram 6,8%.

As Finanças revelam ainda que, na administração central, a despesa com salários cresceu 2,5% em 2018, o que é explicado pelo "descongelamento das carreiras e da reposição do valor de outras prestações, como as horas extraordinárias". As Finanças destacam o crescimento de 5,3% verificado nas despesas com pessoal no SNS devido ao que dizem ter sido o "forte crescimento do número de enfermeiros e médicos", o "aumento do valor pago no SNS referente às horas extraordinárias" e a "criação de um novo subsídio para enfermeiros especialistas".