Open da Austrália: Stosur e Shuai vencem torneio de pares feminino

A dupla formada pela australiana Samantha Stosur e pela chinesa Zhang Shuai conquistou esta sexta-feira o seu primeiro torneio do Grand Slam, ao impor-se na final do Open da Austrália às tenistas húngara Timea Babos e francesa Kristina Mladenovic, anteriores vencedoras.

Stosur e Shuai venceram por 6-3 e 6-4 o par campeão em Melbourne em 2018, em uma hora e 37 minutos, vingando a derrota sofrida frente à mesma dupla nas meias-finais do último Open dos EUA.

Samantha Stosur, vencedora em singulares do Open dos EUA em 2011, detém três triunfos em majors em pares, depois das vitórias com a norte-americana Lisa Raymond no Grand Slam norte-americano de 2005 e em Roland Garros, no ano seguinte.

A última australiana a erguer o troféu de pares tinha sido Alicia Molik, juntamente com a russa Svetlana Kuznetsova, em 2005.

