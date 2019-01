Luís Gonçalves e Rui Costa suspensos na sequência do clássico

O director desportivo do FC Porto, Luís Gonçalves, e o administrador da SAD do Benfica, Rui Costa, foram esta sexta-feira suspensos, respectivamente, por 16 e seis dias, no âmbito do processo instaurado pelo Conselho de Disciplina da FPF, motivado pelas expulsões daqueles responsáveis durante a meia-final da Taça da Liga.

A Luís Gonçalves foi ainda imposta multa de 765 euros por “protestos e atitude incorrecta para com a equipa de arbitragem”, tendo sido considerado expulso após contestar junto do quarto árbitro “gesticulando de forma ostensiva e de braços no ar” uma decisão de arbitragem. Ainda assim, segundo o relatório do árbitro, não foi “perceptível” o teor dos protestos.

Já Rui Costa, também multado em 287 euros por “protestos” no túnel, “foi considerado expulso” durante o intervalo, por dirigir-se ao árbitro - “em tom de voz alterada” – repetindo até ao balneário a frase: “Estou a perder 2-1 com um golo mal anulado”.