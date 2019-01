Leonardo Jardim regressa ao Mónaco

O Mónaco anunciou esta sexta-feira, em comunicado oficial, o regresso do treinador português Leonardo Jardim ao clube monegasco, do qual tinha sido dispensado em Outubro. Jardim assinou um vínculo válido para as próximas duas épocas e meia, substituindo o francês Thierry Henry, que lhe sucedera no cargo acabando por falhar a missão de recolocar o Mónaco numa posição mais consentânea com os pergaminhos do clube campeão em 2016-17.

Leonardo Jardim esteve na iminência de oficializar contrato com os chineses do Dalian Yifang, no início de Janeiro, acordo que rompeu unilateralmente na sequência do incumprimento dos termos previstos nas negociações com o emblema chinês. Dessa forma, ficou livre para regressar ao Mónaco, que encontra na penúltima posição da Ligue 1, com 19 pontos, consequência de 11 derrotas, cinco empates e quatro vitórias do seu antecessor.

Leonardo Jardim não orientará ainda, este sábado, a equipa frente ao Dijon, tarefa que ficará ao cargo de Franck Passi, nomeado treinador interino na sequência da suspensão/despedimento de Henry.

Numa extensa nota publicada no site do clube, o russo Vadim Vasilyev, vice-presidente do Mónaco, sublinha o “período complicado” que o emblema atravessa, assumindo total responsabilidade pela situação. Vasilyev constatou que vendeu demasiados jogadores importantes e “apesar do investimento considerável” foram cometidos erros no reforço do plantel, de que resultou uma equipa sem a capacidade competitiva pretendida. Aquele dirigente admitiu ainda ter-se precipitado quando dispensou Leonardo Jardim, sublinhando que a passagem do português “permanecerá como uma das mais belas páginas da história do clube”.

O russo justificou ainda o regresso de Jardim: “Agora percebemos que a história de Leonardo Jardim no Mónaco não terminou como deveria, pelo que decidimos dar-lhe a oportunidade de prosseguir o trabalho”.