Equipa de Trump acusada de alterar fotografias do Presidente

Mais dedo e menos barriga — assim aparece Donald Trump em fotografias publicadas nos últimos meses nas páginas oficiais das redes sociais do próprio. Segundo o site Gizmodo, há pelo menos três fotografias nas quais a forma do Presidente aparenta ter sido alterada com a ajuda do Photoshop.

Uma delas, publicada a 17 de Janeiro, é uma montagem com Trump em palco a apontar com o dedo da mão direita, com uma citação do mesmo sobreposta. Quando comparada com a fotografia original, tirada pelo fotógrafo da Casa Branca e publicada no Flickr​ da Casa Branca, observa o Gizmodo, Trump parece estar mais magro e ter um dedo indicador maior. "O ombro direito de Trump foi diminuído e a sua cara parece mais magra. Também recebeu um corte de cabelo", aponta o site.

Foto À esquerda a fotografia partilhada no Facebook de Donald Trump, à direita a fotografia publicada no Flickr da Casa Branca

Noutra fotografia, tirada numa visita à Escócia, em Junho de 2016 (e publicada na Getty), Trump aponta para longe. Em comparação com a imagem que foi partilhada em Outubro de 2018 no Facebook, é possível ver, mais uma vez, uma diferença ligeira no comprimento do indicador. Na semana passada, foi partilhada na conta de Donald Trump uma fotografia do Presidente a sair do Air Force One, na qual este aparenta ter a barriga e o pescoço mais adelgaçados, em comparação com a fotografia oficial.

A dimensão das mãos de Trump tem sido alvo de escárnio da parte dos seus oponentes políticos, bem como de comediantes de late night. “Sabem o que dizem sobre homens com mãos pequenas? Não podem confiar neles”, atirou Marco Rubio durante a campanha às eleições primárias, em resposta ao apelido que Trump tinha criado para o senador da Florida — Little Marco.

Trump não ficou calado e, numa entrevista ao Washington Post, afirmou que as suas mãos eram “mãos normais”, “fortes”, “de bom tamanho”, sugerindo que até seriam “ligeiramente grandes, na verdade”. Era uma resposta à pergunta do Washington Post sobre se o então candidato republicano se arrependia de ter feito um comentário alusivo aos seus genitais, quando falou sobre o tamanho das suas mãos. “[Marco Rubio] referiu-se às minhas mãos, [sugerindo que] se elas são pequenas, algo também deve ser pequeno. Eu garanto que não há nenhum problema aí”, disse num discurso. O tema das mãos de Trump já é antigo — pelo menos desde 1998, quando o editor Graydon Carter se referiu ao empresário como um homem “vulgar de dedos curtos”​.

O Washington Post refere como a equipa de fact-checking do jornal chegou à conclusão de que a média de mentiras que Trump diz por dia quase que triplicou no primeiro ano de governação (5,9) para o segundo (16,5), apontando para a edição das fotografias como uma espécie de metáfora.