O excremento do fascismo

Para quem acha que ele só chega de botas cardadas, ou de outras indumentárias reconhecíveis, vale lembrar que em menos de um mês já tivemos:

1. Um Presidente que, falando em nome do país, chamou "irmão" a um fascista que foi eleito no Brasil prometendo levar a violência a quem não coma e cale e que, servindo os interesses financeiros internacionais, nem assim conseguiu impressionar Davos com a sua presença há dois dias. Pouco importa que fosse o nosso Presidente o único representante de um país da UE presente, para além de um ou dois autocratas apostados em destruir a UE que julgamos ter, que não a UE que já temos, e que é cada vez mais deles. E pouco importa que, se a Justiça brasileira sobreviver, o fascista brasileiro e a sua camarilha se encontrem a breve trecho a braços com ela. A bem da verdade, a violência foi prometida, sobretudo, a quem raramente come e mesmo assim não cala.

2. Um nazi ser exibido em "prime time" numa TV como preso de consciência a quem devemos a Grã-Cruz da Ordem do Infante. Só faltou a assistência em estúdio ir em fila passar-lhe a mão na careca, a ver se fazia faísca. Esse foi o limite não ultrapassado no programa da TVI, talvez porque a libido fascista — sentir a lâmina a penetrar a carne alheia enquanto se contempla o medo estampado no rosto — é demasiado irresistível para senhores impressionáveis. Seja como for, o episódio cumpriu a função estratégica do dividir para reinar, nas audiências como no comentariado.

3. Perante imagens de uma indescritível violência em que vemos agentes policiais trajados a preceito (incluindo máscaras), a bater em mulheres e homens indefesos num bairro da periferia de Lisboa que os portugueses costumam fazer de conta que não existe, a direcção nacional da PSP diz que usou apenas a força "estritamente necessária". Está por comprovar que existiram pedras arremessadas, mas mesmo se existiram, ninguém se pergunta: aquela intervenção está coberta pela lei num estado de direito? Como é possível respeitar as forças da autoridade que não perdem uma oportunidade para minar os alicerces dessa autoridade, a confiança da população à qual existem para servir?

4. Em reacção a esta violência inqualificável, uma manifestação espontânea teve lugar no centro de Lisboa. Primeiro erro dos manifestantes: em Portugal, o centro das cidades é para os brancos; os negros só estão de passagem, a caminho das casas que vão limpar ou dos restaurantes ou obras onde vão trabalhar. Negros do zoo falarem alto no centro de Lisboa?! Balas de borracha é mas é pouco! Pouco importa se não eram só negros, nem do Jamaica, e nenhum deles reconheceria o zoo como casa. Os meios de comunicação social, exceptuando um ou dois jornais, e tardiamente, não quiseram esclarecer quem eram.

5. Em consequência, nenhuma equipa de filmagem se disponibilizou a filmar os acontecimentos em directo, apesar de, duas semanas antes, termos sido convencidos de que o que há mais em Portugal é câmaras de televisão ociosas, frustradas por não conseguirem materializar os malditos coletes amarelos que teimam em preferir a França (como, secretamente, as nossas televisões). Mas nos dias seguintes aos eventos da Avenida da Liberdade, o pleno foi feito com figuras de estado, representantes dos partidos, das forças de segurança, não tendo, porém, uma estação como a SIC pensado que ficaria bem entrevistar ao menos um habitante do bairro na origem de todo o descalabro. Entre as balas de borracha e o descaso da imprensa, que se viu limitada aos vídeos caseiros disponibilizados por testemunhas, que mensagem foi veiculada sobre o valor que a sociedade portuguesa atribui à sua população negra?

6. A expressão "bosta da bófia", veiculada sem escrúpulos de contextualização pelo mais antigo jornal nacional, assim tristemente convertido em descarga de autoclismo, dá origem a um ato de persignação nacional, e dois partidos desalojados da agenda da austeridade com que puniram o povo português durante anos a fio exigem agora cabeças — o cheiro a sangue inebria até as pessoas de bem. Entretanto, as milícias nazis mobilizam-se (é ver a informação que circula nas redes sociais), e gostaríamos de saber se esses partidos estão também preparados para assumir em público a responsabilidade por qualquer ato de violência que eventualmente tenha lugar em consequência da sua incitação. Ou se as televisões que agora fazem o serviço a esses emissários do cinismo e da desfaçatez vão ter câmaras disponíveis para filmar a cara de pau da hipocrisia.

7. A expressão “bosta da bófia”, no sentido usado na publicação polémica, só incomoda a quem nunca teve que comer aquilo a que a expressão alude. Ajuda à indignação que se gerou que esse presente seja reservado quase em exclusivo a quem vive nas bostas de bairros que reservamos a quem nos limpa a casa ou constrói as casas onde, surprise surprise, poucos de nós irão viver. São casas reservadas para fundos imobiliários, ou para quem votou no fascista brasileiro, ou palácios como o do auto-intitulado marajá do Bairro Alto, que achou por bem (com um fechar de olhos municipal) anexar o espaço público cuja renovação todos pagámos, e que faz do Adamastor vedado a sua varanda particular.

Mas esta paixão assolapada que os portugueses descobriram agora que têm com a sua polícia, a melhor do mundo não obstante os relatórios internacionais que provam o contrário, só durará até à próxima multa no pára-brisas. Porque não há nada mais sagrado em Portugal do que um automóvel, e os portugueses reservam uma língua afiada quando se trata de descrever a polícia que multa objectos sagrados. Bosta, nesse momento, vai ser apenas um vernáculo anacrónico, até coro de pensar nas possibilidades conhecidas, e que decerto a polícia como instituição não merece. Desde logo não deveriam ser as paixões a pautar a relação de uma sociedade com as forças da ordem, mas sim a confiança mútua, baseada na observância da lei.

Não podemos admitir um estado de excepção nos bairros guetizados, onde a existência das pessoas já se processa de forma tão tristemente excepcional, e na senda da exclusão. E se, de facto, respeitamos a instituição da polícia, não podemos admitir que forças políticas com responsabilidade histórica na democracia portuguesa dela se sirvam como arma de arremesso para manter o status quo e, de caminho, derrubar um ou dois adversários políticos. Todos queremos estar do lado da polícia, mas a prioridade neste momento é a vida das pessoas, das que foram agredidas injustificadamente, e das que estão a receber ameaças de morte.

8. Perante tudo isto, o Presidente das peculiares irmandades afirma que "é errada uma visão que generalize casos específicos", sendo que a especificidade morre precisamente no arco que termina nestas palavras. Dizer que o racismo se manifesta de forma sistémica, e que a polícia é parte desse problema, não é a mesma coisa do que dizer que todos os polícias são racistas ou que todos os portugueses são racistas.

É isso o que as associações anti-racistas vêm dizendo há muito tempo, num esforço pedagógico admirável mas que muitos preferem ignorar, e que até agora não tem tido grande efeito junto das instituições do Estado que deveriam garantir que episódios como o de domingo no Jamaica, de segunda-feira no centro de Lisboa, ou de há duas semanas, no Cacém, não voltem a repetir-se.

Leio na revista Sábado que a PSP vai impedir os seus agentes de se envolverem em discurso de ódio nas redes sociais, e felicito o Comando por essa decisão. É verdade que nada impede os agentes com essas inclinações de assumirem perfis falsos, e que não será coisa fácil de fiscalizar, mas a decisão é correcta e constitui um importante primeiro passo no esforço que tem de ser empreendido para que a confiança entre a Polícia e a população se restabeleça.

Vai ser preciso também resolver o problema, conhecido, da infiltração das forças policiais pelos movimentos de extrema-direita. Mas o que começamos a entender neste muito distópico início de 2019 é que o fascismo não chega a Portugal com o PNR ou as suas imitações de última hora a conquistarem eleitorado; ele chega com a indiferença generalizada perante o espectáculo da direita institucional servir-se dos PNR como cães de fila, e com a arregimentação da opinião pública, eficaz ao ponto em que ver homens fardados a deixarem inconscientes no chão mulheres indefesas é menos revoltante do que o exercício da liberdade de expressão por parte de quem, até agora, a sociedade portuguesa não soube ainda incluir.

Só tem três semanas ainda, o novo ano? Quem diria!

