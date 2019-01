Incêndios: campanha "forte" arranca sexta-feira para mobilizar todos os portugueses

Uma campanha "forte" e "única" em Portugal vai arrancar nesta sexta-feira com o objectivo de mobilizar todos os portugueses para um país protegido de incêndios rurais graves. A campanha "Portugal chama" é coordenada pela Agência para a Gestão Integrada de Incêndios Rurais (AGIF), recentemente criada, e integra a participação de todas as áreas governativas e serviços tutelados e envolvidos na prevenção e combate aos incêndios.

Esta campanha, que terá vários momentos ao longo do ano, vai passar na televisão, rádio e internet usará outros suportes como outdoors, anúncios de imprensa e distribuição de folhetos. O início da iniciativa será marcado por "um primeiro filme forte e emotivo com outdoors também fortes e emotivos que nos convocam e recordam os momentos difíceis vividos em 2017", disse o presidente da AGIF, Tiago de Oliveira, em conferência de imprensa de apresentação da campanha.

A campanha lança apelos aos portugueses "para que se mobilizem e contribuam para um país protegido de incêndios rurais graves". Segundo Tiago de Oliveira, a campanha vai ter várias mensagens, sendo preocupação "dar uma noção do risco que existe" e convocar todos os portugueses a agir. "O risco está aí, o país continua muito vulnerável aos incêndios florestais. Esta paisagem demora tempo a modificar-se e os comportamentos dos portugueses e de quem vista Portugal requer o seu tempo de mudança", sustentou.

O mesmo responsável acrescentou que "vai haver um conjunto de acções ao longo de todo o ano e, no Verão, é necessário apelar à mudança dos comportamentos dos portugueses e também da comunidade estrangeira que visita Portugal". De acordo com Tiago Oliveira, serão também feitas iniciativas a nível regional através de mensagens adequadas a cada região, uma vez que o Norte é diferente do Sul e as causas dos incêndios são também diferentes, bem como as soluções.

A campanha será acompanhada de uma linha telefónica e de um site, tendo um custo inicial estimado em cerca de 300 mil euros e, no final, poderá atingir os 1,9 milhões de euros, valor a dividir por vários ministérios.

Tiago Oliveira afirmou também que os resultados da campanha vão ser medidos e será analisado regionalmente o seu impacto. "Só por si uma campanha não faz sentido, o que faz sentido é mudar a atitude das pessoas para que valorizem a terra, cuidem dela e modifiquem os comportamentos", frisou. "Basicamente é uma convocatória nacional para que as pessoas mudem a forma como vêem o problema e não fiquem sentadas no verão à espera que os incêndios mudam ao mudar de canal de televisão para televisão e a ver a desgraça bater à porta dos outros", disse ainda.

Aumento de meios aéreos

Na mesma conferência de imprensa, o presidente da AGIF também justificou o aumento de meios aéreos para a próxima época de fogos com a possibilidade de um Verão difícil devido ao Inverno seco. "Há mais meios aéreos este ano, porque estamos com um inverno pouco chuvoso e nós já sabemos quando há um Inverno pouco chuvoso temos de estar mais atento", disse Tiago de Oliveira.

O presidente da AGIF foi questionado sobre o aumento de meios aéreos já anunciado pelo ministro da Administração Interna, contando este ano o dispositivo de combate a incêndios florestais com 61 meios aéreos, mais cinco do que em 2018. Segundo Tiago de Oliveira, um Inverno mais seco aumenta a possibilidade do risco de incêndio para o próximo verão.

"Há um ou outro estudo da Protecção Civil que recomenda um reforço de meio, por exemplo a Norte", frisou o mesmo responsável, acrescentando que "o processo é dinâmico" e "é melhor estar do lado seguro da equação enquanto não se consegue reduzir as ignições".

Tiago de Oliveira disse que o reforço de meios aéreos "é uma medida prudente no mínimo". No entanto, o presidente da AGIF considerou que o objectivo é reduzir o número de ignições através da alteração de comportamentos.

A AGIF, que funciona sob a alçada directa do primeiro-ministro, António Costa, entrou em funcionamento esta semana e é responsável pelo planeamento, avaliação e coordenação das entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios. A gestão e o comando dos meios aéreos de combate a incêndios são feitos este ano pela primeira vez pela Força Aérea.

