Marcelo venceu pelo menos uma batalha em Belém: pôs esquerda e direita "a viver no mesmo país"

Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República faz nesta quinta-feira três anos. Na evocação do dia, deu uma aula no Liceu Passos Manuel, em Lisboa, e fez uma revelação. Há pelo menos uma batalha que diz ter ganho: “Colocar a esquerda e a direita a viver no mesmo país.” Sobre se já decidiu se avança para um segundo mandato, deu a mesma resposta de sempre: no Verão de 2020 logo se verá.

A aula para os cerca de 150 alunos tinha como tema central o multiculturalismo e a tolerância que todos devemos ter nas mais variadas matérias. E deu como exemplo a intolerância que se vivia no país quando chegou a Belém. “A direita dizia que tinha ganho as eleições e devia governar e a esquerda também. A taça é minha. Não a taça é minha. Era preciso que percebessem que tinham de saber viver na mesma casa”, explicou, sem dizer se tinha ganho essa batalha. No final da aula, questionado pelos jornalistas, esclareceu. “Está largamente ganha”.

“Nessa altura, o que se discutia era a legitimidade. Não se discutia se o Governo ia fazer bem ou se governava mal, se a oposição era boa ou má. Discutia-se a própria legitimidade democrática. Isso deixou de se discutir”, afirmou.

A Escola Básica e Secundária Passos Manuel não foi escolhida ao acaso. Sendo o tema o multiculturalismo, aquele que era mesmo o espaço ideal já que, entre uma população escolar de cerca 1400 alunos, há 33 nacionalidades. A mais numerosa é a portuguesa, seguida pela brasileira e pela nepalesa, uma vez que a escola engloba bairros onde vivem bastantes cidadãos desta nacionalidade. A outra razão que justifica a escolha da escola é afectiva. O liceu Passos Manuel foi a escola onde o pai do Presidente, Baltasar Rebelo de Sousa, cumpriu o primeiro ciclo da altura, entre os anos lectivos de 1933/34 e 1938/39.

Já na aula, Marcelo voltou a revelar o prazer de ser professor e os alunos ouviram-no de forma atenta durante duas horas.

No momento reservado para os alunos fazerem perguntas, o tema que mereceu mais atenção foram os incidentes no bairro Jamaica, no Seixal, e na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Os alunos manifestaram preocupações sobre a violência policial. Marcelo insistiu sempre na mesma frase: “Não se deve generalizar.”

“Não deve pegar em casos específicos generalizando para uma comunidade. Ou, no caso das forças de segurança, que têm um papel importantíssimo no estado de direito democrático, pegar também em casos singulares, que porventura venham a ser considerados censuráveis”, afirmou.

Para o Presidente da República, o que “é fundamental, para se viver numa sociedade que se quer inclusiva”, é “evitar radicalismos”. “Mesmo bem-intencionados, alguns radicalismos só criam radicalismos de sinal oposto.”

