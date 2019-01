São jovens, vivem no interior e não querem estar sozinhos — conheçam-nos no Wildings

Um grupo de jovens de várias nacionalidades que vive na região Centro lançou, em parceria com artistas europeus, o Wildlings, um projecto que mostra a beleza do Pinhal Interior e convida ao repovoamento do interior do país.

O projecto ganhou forma numa plataforma digital que agrega educação ambiental, informação sobre projectos comunitários ecologicamente sustentáveis em Portugal e no estrangeiro, bem como uma websérie com seis episódios que retrata jovens a morar na zona da Serra do Açor, no distrito de Coimbra, fortemente afectada pelos fogos de Outubro de 2017.

Widlings Site

Facebook

YouTube

Instagram

PUB

PUB

Para além do site, o projecto vai ainda lançar um livro em Abril, que é uma espécie de guia turístico para o Pinhal Interior, revelando cascatas e piscinas naturais escondidas pelo território, ao mesmo tempo que divulga informação sobre a biodiversidade da região, disse à agência Lusa Lynn Mylou, holandesa de 36 anos a morar em Arganil. "Moro aqui há três anos e apercebi-me do envelhecimento e da desertificação na região. Se queremos restaurar a natureza e os ecossistemas, precisamos de muitas pessoas", explicou.

PUB

Foi esse o motivo que a levou a criar o Wildlings, em parceria com outros jovens a morar na região e artistas estrangeiros, para tentar atrair pessoas "que vivem nas cidades, que trabalham para o mundo corporativo, mas que têm um sentimento de que não gostam tanto" desse estilo de vida.

@widlings_pt/Instagram @widlings_pt/Instagram @widlings_pt/Instagram @widlings_pt/Instagram Fotogaleria @widlings_pt/Instagram

Na plataforma, é disponibilizado "conteúdo de qualidade", seja documentários ou artigos sobre o ambiente, sustentabilidade ou alterações climáticas, ou ligações para cursos e artigos de educação nas mesmas áreas ou sobre agricultura sustentável. "É inspirador, mas também educacional", vincou Lynn Mylou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao mesmo tempo, mostra a comunidade já estabelecida e os projectos que vão surgindo, muitas vezes pelas mãos de jovens. "Depois dos fogos, houve muita atenção mediática nesta zona, mas há uma ideia de que as pessoas que vivem aqui são uns hippies, que fumam droga, que não fazem as coisas de acordo com a lei. Essa ideia está errada. A maioria das pessoas que vieram para aqui são muito qualificadas, estão cheias de competências, fazem coisas e investem tudo para revivificar esta região, que está abandonada e negligenciada", frisa a holandesa.

Mais populares A carregar...

A websérie, feita por Tiago Cerveira, jovem realizador de Oliveira do Hospital, procura mostrar isso mesmo, em episódios curtos que contam as histórias e motivações de seis jovens que escolheram a Serra do Açor para viver. Dois episódios já saíram, sendo que um novo episódio é sempre lançado ao domingo, às 19h. "Nós esperamos inspirar com as nossas histórias, para que as pessoas comecem a tomar diferentes escolhas. Depois, sim, precisamos de mais pessoas e esta plataforma permite dar a conhecer-nos" e criar uma espécie de ligação com jovens que pretendam estabelecer-se na região, resumiu.

PUB