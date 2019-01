Joana disse à ILGA que precisavam de uma imagem nova — e eles aceitaram

Talvez o projecto nunca viesse a ser usado. “E está tudo bem”, confortava-se Joana Vieira, enquanto o partilhava no Behance, há um ano. Afinal, a Associação Internacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Intersexo (ILGA) não lhe tinha pedido para redesenhar toda a identidade visual da organização mundial de defesa e promoção dos direitos LGBTI. A designer só precisava de um projecto pessoal fora de horas que a fizesse ter a certeza de que estava a "apontar capacidades para o sítio certo, ao lado das pessoas certas". “Ter a certeza que o que estou a fazer faz com que o mundo avance um bocadinho”, aspirava.

Pensou: “Se pudesse trabalhar com alguém, qual era o ideal dos ideais?” Era, para ela, a ILGA. “Então, simulei esse acontecimento. E foi isso que deu origem a que isto tudo realmente acontecesse.” No ano em que celebra quatro décadas, a organização deixou o globo preto e branco para trás e apresentou, esta quarta-feira, 23 de Janeiro, o mundo arco-íris imaginado de livre vontade por Joana, 30 anos. O resultado, revelam agora, “é bonito e poderoso: à medida que as cores se juntam, unem-se num planeta diverso, colorido, que representa a nossa comunidade global”, resume Daniele Paletta, um dos coordenadores do gabinete de comunicação da associação com sede na Suíça.

Foto O novo logo da ILGA, redesenhado por Joana Vieira Joana Vieira

Depois de desenvolver o logótipo nos tempos que tinha livres, Joana começou a identificar e a contactar pessoas na direcção da associação, via Twitter. "Quase como uma forma de compensação da minha parte. Porque eu sou uma activista pelos direitos humanos, pelos direitos LGBTI e como estava a trabalhar num mundo muito comercial, tão virado para produto e para o consumo, foi uma forma de tentar dar um pouco à comunidade à qual eu pertenço."

Foto Joana Vieira, 30 anos, redesenhou a identidade visual da ILGA World DR

Disse-lhes que uma organização global precisava de uma identidade visual mais coesa, actual e inclusiva e mostrou-lhes o que tinha preparado: dos cartões de visita a posters para campanhas e eventos hipotéticos. Do outro lado recebeu, primeiro, um descomprometido "Bom trabalho, gostamos de ver". Depois, um aceno de concordância, que foi tanto “inesperado” como democrático: a associação aceitava o desafio, mas abriu um concurso público para escolher a melhor proposta.

Joana Vieira A designer de Aveiro trabalhava como artista gráfica no Miniclip, um site de jogos online "que faz parte da infância de muita gente". Até que o projecto que decidiu desenvolver nos tempos livres não só se tornou realidade como também lhe valeu um emprego novo, na "área que realmente gosta". Agora, trabalha num pequeno estúdio de design, em Oeiras. É há quatro anos voluntária na Amnistia Internacional, no grupo de Coimbra, e considera-se "activista pelos direitos humanos, da comunidade LGBTI e das mulheres".

Joana só teve de o ganhar.

A partir daí, a designer desenvolveu, já em conjunto com a equipa de comunicação da associação, o trabalho final que vai ser apresentado oficialmente em Março, na conferência da organização onde se vão juntar representantes e voluntários de todas as secções regionais da ILGA, na Nova Zelândia. Esta "ideia de globalidade" era, para Joana, uma das prioridades. Queria que a imagem da associação reflectisse o "quão grande, bem estabelecida e decisiva é" — uma "força" que até agora era prejudicada por diferentes logótipos usados em diferentes regiões. Era também "obrigatória uma maior representatividade de pessoas", já que no próprio nome apenas estão incluídas lésbicas e gays e "a comunidade é muito maior", aponta. Outro "desafio" foi perceber onde centrar o globo. “Para alguns, pode ser uma forma surpreendente de olhar para o mundo”, já que desafia o que é “normalmente entendido como sendo o centro”, comenta André du Plessis, director executivo.

Foto Joana Vieira

“Mas isto é o que a ILGA faz sempre: ajudar o mundo a ser visto de uma forma diferente, trazendo aqueles que estão nas margens para o plano central.” E era isto mesmo que também Joana queria fazer.

