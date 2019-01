Se és artista e do Barreiro, a OU.TRA quer dar-te música (e mil euros)

A OUT.RA anda à procura de artistas – conterrâneos da associação cultural – para entregar uma bolsa no valor de mil euros. Os concorrentes devem, primeiro, morar no concelho do Barreiro ou nas áreas urbanas vizinhas, no distrito de Setúbal, e ter entre 18 e 35 anos. Depois, a promotora do festival Out.Fest procura candidatos que tenham uma formação em áreas artísticas como música, artes sonoras, multimédia, etnomusicologia, ou então “trabalho relevante desenvolvido em música/som que revele a procura de novas soluções e permita antever uma personalidade artística própria”.

O projecto criativo que se pretende vir a desenvolver com o apoio da associação deve ter “maturidade” e ter em consideração a “exequibilidade dos meios necessários aos espectáculos para sua apresentação”. Deve ser realizado entre Abril e Dezembro e apresentado ao público pelo menos uma vez.

As candidaturas podem ser enviadas por email ( [email protected] ) até 1 de Março, acompanhadas pela calendarização do projecto, a descrição do material que se prevê necessário à sua realização e uma biografia artística.

