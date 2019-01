Mariana Mizarela ainda envia postais — e são surreais

Não são os típicos postais de férias, os que Mariana Mizarela nos envia. Ou são? A Avenida dos Aliados, no Porto, não "é assim tão sci-fi" (mas também já não tem a relva que se vê no postal original). É, por isso, difícil prever a data de envio: anda entre os anos 70 a 80, um futuro surreal e o nunca. Sabemos, isso sim, que chegaram em Janeiro à Zet Gallery, em Braga, para integrarem a Call For Papers, uma exposição de artistas que "privilegiam o papel". A artista plástica do Porto, que viveu em Lisboa e está há cinco anos em Barcelona, é uma delas — Ana Bonifácio, Bernardo M. Scoditti, José Augusto Castro, Nuno Fonseca e Rui Horta Pereira completam o grupo.

Para esta exposição, Mariana, 31 anos, voltou a trabalhar com "papel sobre papel". "Recortes sobre recortes" sobre postais vintage que encontra nas feiras e nos mercados das três cidades ibéricas por onde se divide. Com as fotografias e ilustrações nas colecções de revistas e jornais que colecciona faz o resto. Como ela diz: "colagem manual, pura e dura".