Tiroteio em banco na Florida provoca cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram num tiroteio num banco em Sebring, no estado norte-americano da Florida. O presumível autor do ataque, Zephen Xaver, de 21 anos, foi detido. De acordo com as autoridades, foi o próprio suspeito a alertar os serviços de emergência, dizendo que tinha disparado dentro do estabelecimento.

Xaver barricou-se dentro do edifício, acabando por se render às autoridades perante a intervenção de uma equipa das forças especiais.

“Hoje foi um dia trágico para a nossa comunidade. Sofremos perdas significantes às mãos de um criminoso a cometer um crime sem justificação”, afirmou à Reuters Karl Hoglund, chefe da polícia de Sebrig, localidade onde se deu o crime.

Não são conhecidos detalhes sobre as vítimas ou se outras pessoas presentes no edifício sofreram ferimentos.

