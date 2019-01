Alex Salmond, ex-primeiro-ministro da Escócia, detido

O antigo primeiro-ministro escocês Alex Salmond foi detido na noite de quarta-feira e comparecerá perante o juiz esta quinta-feira.

Segundo o The Guardian, o governo escocês levava a cabo uma investigação confidencial sobre o alegado assédio sexual a duas mulheres, funcionárias de Salmond, entre 2007 e 2014 – período em que exerceu funções de primeiro-ministro escocês. Salmond nega o crime.

Uma porta-voz da polícia escocesa confirmou à Sky News que “um homem de 64 anos foi preso e acusado”, sem especificar a natureza das acusações e afirmando apenas que o relatório de investigação foi entregue ao procurador.

No inicio deste ano, e na sequência da investigação sobre o assédio sexual, Salmond venceu uma acção judicial contra o governo escocês. O tribunal de Edimburgo disse que as decisões do governo foram "processualmente injustas e manchadas com aparente parcialidade", obrigando o Governo a pagar as custas legais do processo.

