Acidente provoca sete feridos no IC2 na zona de Pombal

Uma colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e um ligeiro de mercadorias provocou, esta quinta-feira, sete feridos no Itinerário Complementar 2 (IC2) em Pombal, confirmou fonte da Protecção Civil.

De acordo com a mesma fonte, o estado das vítimas ainda está a ser avaliado.

A via está condicionada desde as 10h26, momento do acidente.

No local estavam, às 11h20, os bombeiros de Pombal, a GNR, uma viatura médica de emergência e reanimação de Coimbra e uma ambulância de suporte imediato de vida de Pombal, num total de nove viaturas e 20 operacionais.

