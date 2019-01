Regulador da bolsa compromete-se com mais eficácia nas sanções

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) definiu o fortalecimento da sua actividade no campo das sanções como uma das prioridades para este ano. De acordo com a estratégia do regulador da bolsa, apresentada esta quinta-feira a um grupo de jornalistas, a CMVM vai focar-se “nos processos com mais relevância para os investidores e para o funcionamento do mercado”, garantindo também “decisões mais rápidas”. Neste último caso, a promessa está quantificada: reduzir em 40% “o número de processos de contra-ordenação pendentes na fase administrativa abertos antes de 1 de Janeiro de 2017”.

Depois, a instituição presidida por Gabriela Figueiredo Dias (no cargo desde o final de 2016) diz ainda que vai “concluir ou superar etapas processuais críticas nos processos de contra-ordenação de especial complexidade”, e avaliar se se justifica uma revisão dos valores das sanções.

Além disso, no âmbito da prioridade cuja meta é ter uma “regulação mais simples” e uma execução “mais eficaz”, a CMVM vai apresentar ao Governo, até ao final do ano, uma proposta de revisão Código de Valores Mobiliários (CVM), que faz agora 20 anos.

Aos jornalistas, Gabriela Figueiredo Dias precisou que a legislação europeia quase transformou o CVM “numa manta de retalhos”, com várias “ineficiências”. A ideia é avançar com uma “revisão transversal”, mas há já áreas onde foram identificadas mudanças específicas a fazer, como ao nível do regime das ofertas públicas, designadamente as de aquisição (OPA). Um caso referenciado por João Gião, administrador da CMVM, foi o das OPA sobre valores mobiliários “que não estão admitidos à negociação em mercado” e nos quais “existem por vezes dificuldades no apuramento da contrapartida” a pagar.

OPA da EDP "não está nas nossas mãos”

Questionada sobre uma eventual ligação entre a demora no avanço da OPA lançada pela chinesa CTG à EDP, em Maio do ano passado, e a proposta de alteração do CVM, Gabriela Figueiredo Dias defendeu que não havia qualquer relação. “Em matéria de OPA dificilmente poderemos ser mais ágeis”, frisou, remetendo a questão para o conjunto de autorizações que são necessárias (por parte dos reguladores, em vários países) de modo a que a quem avançou com a oferta possa solicitar a aprovação do registo. “[A OPA] não está nas nossas mãos” realçou esta responsável.

De acordo com João Gião, há um prazo a ter em conta, mas esse só começa a contar “a partir da completude da instrução do processo”, o que ainda não aconteceu. Questionado sobre se a OPA à EDP é um processo que poderia prolongar-se indefinidamente, o administrador esclareceu que não, uma vez que “existe um princípio de proporcionalidade e de razoabilidade”. Para já, disse, o “processo administrativo não está deserto”. Quanto à EDP, a OPA não tem provocado constrangimentos ao nível da gestão.

Modelo de financiamento em revisão

Entre as prioridades da CMVM para este ano está também a revisão integral do seu modelo de financiamento, permitindo um equilíbrio entre a “sustentabilidade” da instituição, a “proporcionalidade” dos encargos pagos pelos supervisionados (fonte de receitas da CMVM) e o impacto das taxas “no bom funcionamento do mercado”.

“Estamos satisfeitos por sermos financiados por taxas de supervisão e com isso conseguirmos algum nível de autonomia e independência, mas isso não quer dizer que não tenha de haver outros modelos”, avançou Gabriela Figueiredo Dias, recordando que há casos de países onde “o Estado subsidia parte da actividade”. “Todas as hipóteses estão neste momento em aberto”, frisou.

Os compromissos do regulador para 2019 Os três objectivos da CMVM 1 – “Apurar os modelos e práticas de supervisão para melhor defesa e serviço ao investidor”. 2 – “Contribuir activamente para o desenvolvimento e diversificação do mercado e para a estabilidade do sistema financeiro”. 3 – “Promover a confiança, a responsabilidade social e a sustentabilidade das instituições do mercado de capitais e da CMVM”. As sete prioridades (que permitirão atingir os três objectivos) 1 – “Reforço e apuramento da supervisão”, por via de iniciativas como a publicação das prioridades nesta área (onde se inclui o aumento da fiabilidade da informação divulgada pelos emitentes) e de um “modelo avançado de aferição de idoneidades de auditores e membros de órgãos sociais”. 2 – “Melhor serviço, maior proximidade e melhor comunicação” (através, por exemplo, da melhoria dos “níveis de resposta e tempo de conclusão dos processos de reclamação”). 3 – “Regulação mais simples, enforcement mais eficaz” (onde se inclui o fortalecimento da actividade sancionatória e a revisão do CVM). 4 – “Desenvolvimento do mercado e adesão responsável à inovação” (onde está inserida a revisão do modelo de financiamento) 5 – “Preparar Portugal para desafios da UE, nomeadamente Brexit e a União dos Mercados de Capitais” (aqui está também inserida a ideia de reforçar a “capacidade de influência internacional” da CMVM). 6 – “Integração de princípios de sustentabilidade na actuação da CMVM” (uma das actividades previstas é uma consulta pública sobre finanças sustentáveis). 7 – “Capacitação [da CMVM] enquanto organização” (o que implica medidas como implementar “medidas consequentes com as conclusões dos inquéritos de clima”).

