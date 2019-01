Governo aprova salário mínimo de 635 euros na função pública

O Governo aprovou nesta quinta-feira o aumento da remuneração base na Administração Pública de 580 para 635,07 euros.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, "esta actualização faz coincidir o valor da remuneração base mais baixa praticada na Administração Pública com o montante correspondente ao quarto nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única".

O comunicado não esclarece, contudo, como é que esta medida se vai articular com as progressões na carreira. A dúvida é saber se os funcionários que agora recebem menos de 635 euros e juntaram dez pontos na avaliação de desempenho terão o aumento e posteriormente progressão, se terão apenas o aumento ou se os pontos serão usados para progredirem e, dado que essa progressão os coloca nos 635 euros, não beneficiarão da medida.

O aumento da remuneração base, diz o Governo em comunicado, contribui para o "reforço da coesão social e do combate à pobreza", e "tornou-se possível pela conjugação das condições do cenário macroeconómico, do bom desempenho da economia portuguesa e das opções estratégicas e orçamentalmente responsáveis que o Governo tem assumido nos últimos três anos".

Em 2019, o salário mínimo no sector privado será de 600 euros mensais, enquanto na Administração Pública será de 635,07 euros.

