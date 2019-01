Bruxelas força Portugal a corrigir IRS das mais-valias dos não residentes

A Comissão Europeia quer que o Governo altere as regras do IRS para que os contribuintes não-residentes sejam tratados, logo à partida, de forma igual aos residentes quando obtêm mais-valias com a venda de uma casa em Portugal.

Se residente fiscal obtiver um ganho ao vender um imóvel, só 50% das mais-valias são tributadas no IRS (com as taxas progressivas do imposto). Já se o cidadão for não residente, só é assim tributado se exercer uma opção para lhe serem aplicadas essas regras; caso contrário, é tributado a uma taxa fixa de 28% sobre a totalidade das mais-valias, podendo ficar sujeito a uma carga fiscal mais alta.

Bruxelas abriu uma infracção contra Portugal há quase dois anos e decidiu agora manter o processo de pé, enviando nesta quinta-feira ao Governo de António Costa um parecer fundamentado a pedir uma alteração das regras.

Em linha com o que o Tribunal de Justiça decidiu em dois processos, um com mais de dez anos e outro mais recente, de Setembro de 2018, a Comissão considera a legislação portuguesa restritiva e incompatível com a livre circulação de capitais, pelo facto de os não residentes ficarem sujeitos a uma carga fiscal mais alta.

Inicialmente, os não residentes eram obrigatoriamente tributados a uma taxa fixa de IRS de 28% sobre todo o valor da mais-valia, o que significava que a matéria colectável era sempre diferente daquela tida em conta para os residentes. Portugal introduziu entretanto uma opção “segundo a qual os não residentes podem ser equiparados a contribuintes residentes”, mas o simples facto de haver essa opção não resolve o problema, avisa a Comissão Europeia. Isso só aconteceria com uma alteração das regras para garantir um tratamento igual à partida.

A partir da jurisprudência europeia, Bruxelas afirma que “a mera existência de uma opção de tratamento equivalente ao dos contribuintes residentes não corrige a infracção se, por defeito, a tributação continuar a impor um encargo mais elevado aos contribuintes não residentes”.

Portugal tem agora dois meses para responder à Comissão Juncker e, em função das explicações, Bruxelas decide se envia a questão, ou não, para o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

O casal que vive em Angola

O caso mais recente em que o TJUE foi chamado a pronunciar-se aconteceu com um pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Central Administrativo Sul, que tinha em mãos um processo apresentado contra o fisco por dois portugueses a viver em Angola, ou seja, num Estado terceiro.

O casal vendera em 2007 um imóvel no concelho de Oeiras e conseguiu uma mais-valia que o fisco tributou na totalidade. Os contribuintes impugnaram a liquidação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que lhes deu razão, mas a Fazenda Pública recorreu para o Tribunal Central Administrativo Sul, que pediu ao TJUE para responder a uma chamada “questão prejudicial”.

Os juízes lembram que o Tratado de Lisboa permite que os Estados‑Membros façam uma distinção entre os contribuintes residentes e os não residentes, “desde que essa distinção não constitua um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada à livre circulação de capitais”.

Neste caso, o casal ficou sujeito a uma “carga fiscal superior à que incidiria, nesse mesmo tipo de operações, sobre as mais‑valias realizadas por um residente naquele Estado‑Membro” e, para o TJUE, isso “constitui uma restrição à livre circulação de capitais que, sob reserva de verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio, não é abrangida pela excepção prevista” no tratado.

