Vinícius faz testes médicos no Mónaco

O Rio Ave autorizou esta quinta-feira o avançado Carlos Vinícius a viajar para o Mónaco para realizar exames médicos, tendo em vista a transferência do jogador, por cedência do Nápoles, até final da época. Fonte do clube vila-condense vincou que a mudança do atacante brasileiro de 23 anos para o principado ainda não está fechada.

Por acertar estão as contrapartidas que o emblema monegasco vai propor ao Rio Ave para libertar o avançado, que estava em Vila do Conde por empréstimo dos italianos. O Nápoles, detentor do passe de Carlos Vinícius, não se opôs à alteração do empréstimo do avançado, mas instou o Mónaco a chegar a um entendimento com os responsáveis do Rio Ave para que estes possam abrir mão do atleta.

Carlos Vinícius chegou no início desta época a Vila do Conde, cedido pelo Nápoles, que o tinha contratado ao Real de Massamá, da II Liga portuguesa. No emblema nortenho, o avançado brasileiro assumiu-se como uma das figuras da equipa, apontando 14 golos em 20 jogos.

Caso se confirme a mudança para o Mónaco, o jogador vai tentar ajudar a inverter a situação complicada da equipa, que ocupa o penúltimo lugar da Liga francesa e está em risco de descida de divisão, numa altura em que Thierry Henry está suspenso das funções de treinador dos monegascos.

