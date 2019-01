Real Madrid vai a Girona em vantagem na Taça do Rei

O Real Madrid venceu esta quinta-feira o Girona, por 4-2, na primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Rei de Espanha, conquistando vantagem na eliminatória frente ao "carrasco" do rival Atlético de Madrid.

Os catalães venderam cara a derrota aos "merengues", que só dissiparam as nuvens que já se abatiam sobre o Santiago Bernabéu a dez minutos do fim. O Girona colocou-se em vantagem com um golo de Anthony Lozano (7’), mas Lucas Vázquez (18’) e Sergio Ramos (42’) - na conversão de um penálti cometido por Lozano, sobre Vinícius Júnior - deram a volta ao marcador.

Os visitantes, também de penálti, voltaram, contudo, a empatar (2-2) por Álex Granell (67’), obrigando Sergio Ramos a puxar dos galões para resolver o impasse com um golpe de cabeça (77’) a cruzamento de Marcelo. Benzema (80’) encerrou a questão, confirmada pelo VAR, mas o Real Madrid terá ainda que enfrentar mais 90 minutos na segunda mão, em Girona.

Em Barcelona, o Espanyol cedeu um empate comprometedor (1-1) frente ao Betis de Sevilha, de William Carvalho, que desempenhou papel crucial no lance do golo dos andaluzes.

Borja Iglesias (27') deu vantagem ao Espanyol, mas o paraguaio Tonny Sanabria (81') emendou ao segundo poste uma assistência de Sérgio Leon, concluindo com êxito o lance iniciado pelo internacional português.

