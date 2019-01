Ott Tanak começa rali de Monte Carlo na frente

O estónio Ott Tanak (Toyota) terminou o primeiro dia do rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo, na liderança, com 9,1 segundos de vantagem sobre o campeão mundial, o francês Sébastien Ogier (Citroën).

O piloto da Toyota, que em 2018 foi o terceiro classificado, venceu a primeira das duas especiais disputadas nesta quinta-feira com dez segundos de vantagem para Ogier e 23 para o francês Sébastien Loeb (Hyundai), que se queixou de uma escolha errada de pneus.

Os 20 quilómetros da segunda especial, entre Avançon e Notre Dame du Laus, deixaram Tanak na liderança, apesar de um pequeno pião. "Está tudo bem, não há problemas", confessou, ao terminar.

Sébastien Ogier é o segundo classificado, a 9,1 segundos de distância do estónio. O belga Thierry Neuville (Hyundai) é o terceiro, a 14,3 segundos.

Sébastien Loeb, que errou na escolha de pneus, caiu para o oitavo lugar, já a 55 segundos do líder, depois de ter perdido 44 segundos neste segundo troço. "Montámos pneus com pregos [adequados para a neve], mas não foi a melhor ideia", lamentou o piloto da Alsácia.

Na sexta-feira disputam-se seis troços especiais, com um total de 124 quilómetros.



