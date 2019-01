David Luiz coloca Chelsea na final da Taça da Liga

O Chelsea qualificou-se esta quinta-feira para a final da Taça da Liga de Inglaterra, após eliminar o Tottenham no desempate por grandes penalidades (4-2), pelo que defrontará o Manchester City, em Wembley, no próximo dia 23 de Fevereiro.

Nos 90 minutos regulamentares, os "blues" impuseram-se, por 2-1, no encontro de Stamford Bridge, referente à segunda mão, anulando a desvantagem trazida do primeiro jogo, que os "spurs" venceram por 1-0, com o golo de Harry Kane - o avançado enfrenta longa paragem - a revelar-se insuficiente para decidir a meia-final.

O Chelsea esteve a vencer por 2-0, com golos de Kanté (27') e Hazard (38'), mas Llorente (50') estabeleceu o 2-1, levando a decisão para os penáltis. Eric Dier e Lucas Moura falharam pelo Tottenham, com o brasileiro David Luiz a carimbar a passagem do Chelsea para a final.

