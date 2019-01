E. L. James tem um novo livro, ainda sem data de publicação em Portugal

A autora da trilogia As Cinquenta Sombras de Grey está de volta com um novo livro que será publicado no mercado de língua inglesa a 16 de Abril​ mas já está em pré-venda em várias livrarias online. The Mister, o título original, ainda sem data prevista de publicação em Portugal, é uma história sobre “uma Cinderela do século XXI”, divulgou a britânica E. L. James no seu site.

De acordo com a Publisher’s Weekly, o livro será posto à venda a 16 de Abril, nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, e contará a história de Maxim Trevelyan, um jovem aristocrata inglês que se apaixona por Alessia Demachi, uma mulher perigosa com um passado problemático que acaba de chegar a Londres.

No seu site, a escritora diz estar “muito entusiasmada por finalmente mostrar o romance ao mundo” e espera “que todos os leitores sejam surpreendidos pela história e se apaixonem pelas personagens” da mesma forma que ela se apaixonou enquanto escrevia a história.

A narrativa é passada em Londres e desenrola-se no coração da cidade, transportando o leitor para cenários da Inglaterra rural ou até à beleza dos Balcãs. A história, revelou a autora, não fará referência aos personagens dos seus livros anteriores, mas promete ser “uma montanha-russa de perigo e desejo que deixa o leitor sem ar da primeira à última página”.

A Lua de Papel, editora de E.L. James em Portugal, ainda não tem uma data prevista para a saída da tradução deste livro em Portugal.

