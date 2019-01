Japonesa Rumiko Takahashi vence Festival de BD de Angoulême

A banda desenhada japonesa (manga), e em particular Rumiro Takahashi, estão de parabéns. É que a japonesa venceu o importante e principal prémio do festival internacional de Banda Desenhada de Angoulême, talvez o certame mais conhecido do género em todo o mundo. “Foi a primeira a ultrapassar as convenções da manga e a utilizar este meio para transmitir, com delicadeza e humor, questões pessoais sobre uma sociedade japonesa em mudança", justificou assim o festival a atribuição do galardão.

Rumiko Takahashi, de 61 anos, foi premiada pelo conjunto da sua obra, sendo a segunda mulher a ser reconhecida com o grande prémio do festival, um galardão atribuído pelos profissionais de banda desenhada. Antes, em 2000, também Florence Cestac havia sido distinguida. O ano passado o vencedor havia sido o americano Richard Corben. Nos últimos três anos o evento ficou envolto em polémica precisamente pela ausência de mulheres entre os principais premiados.

O facto de ter sido distinguida uma autora de manga também é digna de registo, já que antes apenas Katsuhiro Otomo, autor de Akira, havia sido premiado. A japonesa Rumiko Takahashi é autora de séries como Ranma 1/2, Urusei Yatsura e Maison Ikkoku, tendo publicado mais de 200 volumes e vendido mais de 200 milhões de exemplares, segundo o festival. Na abertura da 46.ª edição do festival de BD, foi ainda atribuído um prémio de honra ao norte-americano Frank Miller, pelo conjunto da obra. Rumiko Takahashi, que não esteve presente em Angoulême, será alvo de uma retrospectiva da sua obra na edição de 2020 do festival.

