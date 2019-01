Cat Power vai encontrar-se no Meco com Lana Del Rey

A cantautora americana Cat Power actuará no primeiro dia do festival Super Bock Super Rock, que este ano regressa, de 18 a 20 de Julho, à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, Sesimbra, distrito de Setúbal, depois de três anos em Lisboa, no Parque das Nações.

A prestação de Cat Power deverá centrar-se em Wanderer, o seu mais recente trabalho, editado em 2018. Também no primeiro dia, 18 de Julho, actuará Lana Del Rey, que colaborou com Cat Power numa canção do álbum desta. A coincidência temporal dos dois concertos poderá até permitir que as duas se juntem em palco para interpretar Woman.

Cat Power regressa este ano ao festival onde já tinha actuado em 2014. Antes disso actuara, por exemplo, no Coliseu, em Lisboa, e no Coliseu do Porto, em 2008, no auge da sua popularidade face ao sucesso de discos como You Are Free (2003) e The Greatest (2006). As últimas actuações em Portugal aconteceram em 2015, no Hard Club (Porto) e no Centro Cultural de Belém (Lisboa).

Outros nomes já anunciados para o festival são The 1975, Metronomy, Kaytranada, Charlotte Gainsbourg, FKJ e Superorganism. Os passes para os três dias do festival custam 110 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 58 euros.

