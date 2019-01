O Relógio do Apocalipse voltou a ficar a dois minutos da meia-noite

Tiquetaque, tiquetaque…. O Relógio do Apocalipse voltou a ser acertado pelos especialistas da revista Bulletin of the Atomic Scientists. E, tal e qual como em 2018, permaneceu a dois minutos da meia-noite. Os principais motivos apontados pelos cientistas durante a conferência de imprensa desta quinta-feira na cidade de Washington (às 15 horas de Lisboa) foram as alterações climáticas, o risco nuclear e as fake news.

PUB

Desde 2012 que os ponteiros deste relógio metafórico se têm aproximado cada vez mais da meia-noite. No ano passado, ficaram mesmo a dois minutos do fim, algo que só tinha acontecido em 1953, em plena Guerra Fria.

PUB

Criado em 1947, o Relógio do Apocalipse é uma metáfora para alertar a humanidade se está mais perto ou mais longe de se autodestruir com as suas decisões e tecnologias. A meia-noite é a metáfora para o fim do mundo.

PUB

Este relógio é acertado por um painel de cientistas especialistas em desarmamento, energia nuclear ou alterações climáticas. Há ainda outro painel de cientistas – que serve de consulta ao primeiro – que inclui 14 cientistas já galardoados com o Prémio Nobel. Todos analisam os acontecimentos do ano anterior e estimam o quão próximo estamos da autodestruição do planeta. É como um médico que faz o diagnóstico ao seu doente, lê-se no site da Bulletin of the Atomic Scientists.

PUB