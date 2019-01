Serviços Prisionais vão ter um novo director

A Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que tutela as 49 cadeias existentes no país, vai ter um novo director-geral, o procurador Rómulo Mateus.

A informação foi anunciada esta quarta-feira num curto comunicado do Ministério da Justiça, que informa que o anterior responsável, o procurador Celso Manata, "terminou a comissão de serviço que vinha exercendo", "não tendo pedido a sua renovação e retomando as suas funções no Ministério Público".

A nota refere que, em sua substituição, "será nomeado Rómulo Augusto Mateus, também magistrado do Ministério Público". Este procurador da República, de 56 anos, é natural de Angola e integrou, nos últimos cinco anos, a missão da União Europeia no Kosovo, onde chegou a ser chefe da Unidade de Crime Organizado. O magistrado regressou a Portugal em Junho do ano passado, assumindo funções no Juízo Central Criminal de Lisboa.

Esta mudança acontece num período particularmente conturbado nas cadeias portuguesas, com greves sucessivas dos guardas prisionais, que têm originado protestos de reclusos e tumultos em vários estabelecimentos prisionais.

Uma das situações mais graves ocorreu no início de Dezembro no Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde um grupo de reclusos incendiou alguns caixotes de lixo e pelo menos um colchão. Os presos reagiam a um cancelamento das visitas de familiares nesta cadeia, de que foram informados apenas na véspera, devido a um plenário de guardas. Os distúrbios obrigaram ao uso de balas de borracha.

No dia seguinte mais de 400 reclusos da prisão de Custóias, no distrito do Porto, recusaram-se a almoçar, tendo de seguida atirado fruta e outros objectos para os pisos inferiores da cadeia.

