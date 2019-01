Dois trabalhadores morrem por "inalação de monóxido de carbono" no Hospital Magalhães Lemos

Dois homens morreram nesta quarta-feira, na lavandaria do hospital Magalhães Lemos, no Porto, confirmou ao PÚBLICO fonte da Protecção Civil.

De acordo com a mesma fonte, o que se sabe até agora é que os dois homens terão morrido por "inalação de monóxido de carbono". De acordo com fonte do Hospital Magalhães Lemos, o hospital não foi evacuado e a área do acidente está restrita à lavandaria.

PUB

Contactada pelo PÚBLICO, a Administração do Hospital descartou qualquer responsabilidade, remetendo todas as explicações para o SUCH. O PÚBLICO tentou contactar a SUCH, ainda sem sucesso.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A PSP irá entregar o caso ao Ministério Público, que irá investigar o acidente. A mesma fonte policial avançou ao PÚBLICO que os dois homens "estariam a fazer a reparação de uma caldeira" na lavandaria, e que uma das vítimas tinha 53 anos. Não se sabe ainda a idade da segunda vítima.

PUB

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto apontou à Lusa que a ocorrência foi registada às 9h43, na Rua Professor Álvaro Rodrigues. Os bombeiros sapadores foram chamados ao local devido a uma "fuga de gás".

No local estão operacionais do INEM, Bombeiros Sapadores e dos Voluntários Portuenses, no total de 21 homens e sete viaturas.

PUB