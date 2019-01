Luís Montenegro suspende comentários na TSF e TVI

Luís Montenegro pediu para suspender a sua participação nos espaços de comentário na TSF e na TVI para não perturbar o trabalho da direcção do PSD, apurou o PÚBLICO. Já esta quarta-feira, no programa Almoços Grátis da TSF, foi substituído por David Justino, vice-presidente do PSD. Do lado do PS manteve-se o líder da bancada Carlos César, com quem Luís Montenegro contracenou durante um ano e meio.

PUB

Depois de Rui Rio ter conseguido aprovar uma moção de confiança a seu favor no conselho nacional em resultado do desafio à liderança de Montenegro, o antigo líder parlamentar do PSD decidiu deixar o palco todo à direcção do PSD e suspender os espaços regulares de comentário político que tinha na TSF e na TVI.

PUB

No caso da estação televisiva, Montenegro tinha uma rubrica, sozinho, em que aproveitava sobretudo para criticar as políticas do Governo. Agora, Luís Montenegro retira-se do espaço mediático até às eleições para não correr o risco de ser acusado de fazer sombra à direcção de Rui Rio. O ex-líder parlamentar vai manter a sua actividade profissional como advogado.

PUB

PUB