Chefe do Exército admite necessidade de reforçar coesão

O Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Nunes da Fonseca, apontou esta quarta-feira como primeiro desafio "reunir e motivar" o ramo, que apresenta "clivagens" e necessidade de reforço da "coesão e espírito solidário".

Na comissão parlamentar de Defesa, o oficial general foi peremptório. "Poderíamos dizer e sentimos isso, o Exército, não digo que se tenha fragmentado, mas abriu algumas zonas de eventual clivagem (...) O Exército é uno, não é por acaso que usamos uniforme, temos de estar coesos e solidários", afirmou Nunes da Fonseca.

Segundo o CEME, "até na sociedade se notou qualquer coisa em torno do Exército que não traduzia o espírito solidário". Sem nunca se referir ao furto de material de guerra dos paióis de Tancos, em Junho de 2017, e às consequências directas no ramo, incluindo demissões de altas patentes, o general Nunes da Fonseca defendeu o seu ramo. "O Exército faz muito e bem e não é por um facto menos conseguido que é confundido a árvore com a floresta", disse.

Entre os projectos realizados em 2018, Nunes da Fonseca destacou a revisão do sistema de recrutamento e a instalação do sistema de videovigilância (SICAV) em seis unidades: "estamos afincadamente no capítulo da segurança", disse.

O objectivo "reunir e motivar" surge como o primeiro de cinco desafios da "Directiva Estratégica 2019/2021" apresentada esta quarta-feira pelo CEME aos deputados da comissão de Defesa que define o "rumo do Exército para os próximos anos".

O segundo desafio é "o recrutamento e a retenção" de jovens nas fileiras face à "tendência decrescente dos efectivos", acrescentando que o ramo tem-se deparado também com saídas de oficiais qualificados dos quadros permanentes. No final de 2018, o efectivo do Exército atingia 13.500, dos quais 11% são mulheres. O número de praças autorizado foi de 9812 mas o Exército só tinha 5585 praças no final do ano passado.

O general CEME apontou ainda a necessidade de "dinamização da comunicação" e "fortalecer a imagem pública" do Exército junto da sociedade. Na Directiva Estratégica 2019/2021, refere-se que "diariamente cerca de 3000 soldados estão longe de casa" em missões de "segurança e defesa" para a "protecção e bem-estar" das populações.

